Yankı uyandıran transferle ilgili iki farklı haber… Premier Lig yıldızı Real Madrid’e mi yaklaşıyor?

Real Madrid, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için mevcut seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor; José Mourinho’nun yönetiminde forma giyecek aday isimler hakkındaki spekülasyonlar ise giderek artıyor.

Real Madrid, bu yaz transfer piyasasına güçlü bir giriş yaptı. José Mourinho’nun teknik direktör olarak atanmasının ardından, kulüp Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konaté ile resmi olarak sözleşme imzaladı; ayrıca Denzel Dumfries’in de imzayı attığı söyleniyor.

Bu bağlamda, İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Enzo Fernández’in Real Madrid ile beş yıllık bir sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardığını belirterek tartışma yarattı.

Longari, Chelsea'nin orta saha oyuncusunun bu yaz Real Madrid'in ana hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Longari, X hesabından yaptığı paylaşımda, Chelsea'nin Arjantinli milli oyuncuyu bırakmak istemediğini, ancak iki kulüp arasında resmi görüşmeler başlarsa oyuncunun kendisinden baskı gelebileceğini ekledi.

Ayrıca, Londra kulübünün şu ana kadar herhangi bir resmi teklif almadığını, ancak oyuncunun takımdaki önemi ve sözleşmesinin süresi nedeniyle değerini en az 120 milyon avro olarak belirlediğini açıkladı.

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Farklı bir anlatım

Ancak transfer haberleri konusunda uzman gazeteci Fabrizio Romano farklı bir anlatım sundu ve son haftalarda Enzo Fernández’in adı kulüple anılsa da, Real Madrid’in transfer etmek istediği orta saha oyuncusunu henüz kesinleştirmediğini vurguladı.

Romano, oyuncunun Real Madrid ile kişisel şartlar üzerinde anlaştığına dair haberlerin doğru olmadığını açıkladı ve şu anda iki kulüp arasında herhangi bir temasın bulunmadığını vurguladı.

Romano’ya göre Enzo, Real Madrid’in kulüp içinde tartıştığı birkaç isimden sadece biri; spor yönetiminin masasında dört seçenek daha bulunuyor. Projenin tamamı ise henüz inceleme aşamasında ve ileri aşamalara gelmemiş durumda.

Romano, Real Madrid’in yeni bir orta saha oyuncusu transferi için ciddi görüşmelere başlamadan önce, öncelikle ayrılacak oyuncuların durumlarını netleştirmeyi ve kadrosundaki oyuncu sayısını azaltmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi. Bu yalanlamaya rağmen, Enzo daha önceki bazı vesilelerle Real Madrid’e hayran olduğunu ve Santiago Bernabéu’ya transfer olma fikrine açık olduğunu ima etmişti.

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