Bugün Pazar günü, Premier Lig karşılaşmalarından Manchester United ile Ipswich arasında oynanan maçta büyük bir hakem tartışması patlak verdi.

Manchester United, bir golle geriye düştüğü maçı ezici bir 5-1 galibiyete çevirerek dengesini mümkün olan en iyi şekilde yeniden buldu. Premier Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Ipswich Town karşısında alınan bu sonuçla, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

El teması kuralları bir kez daha tartışmanın odağındaydı; zira Harry Maguire, Manchester United'ın Ipswich karşısındaki galibiyetinde 2-1'lik öne geçiş golüne katkıda bulundu.

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Savunmanın göbeği, topu kazandıktan sonra ileri atıldı ve ceza sahası içine bir orta yaptı; top, Jacob Greaves'in ayağından kaleye yön değiştirerek girdi ve kendi kalesine gol atmış oldu.

"The Sun" gazetesi, pozisyonun tekrarına bakıldığında Maguire'ın topu elleriyle kazanmış göründüğünü, ancak golün gerçek golcüsü kendisi olmadığı için golün geçerli sayıldığını belirtti.

Gazete şöyle devam etti: "Maguire el temasından doğrudan yararlanıp golü kendisi atsaydı, serbest vuruş verilir ve gol iptal edilirdi."

Ve ekledi: "Birçok kişi, haklı olarak, Maguire'ın el temasından kesinlikle yararlandığını savunacaktır."

Premier Lig maç merkezi ise şu açıklamayı yaptı: "Manchester United lehine gol verilmesi yönündeki hakem kararı, video yardımcı hakem teknolojisi (VAR) tarafından incelenerek teyit edildi; zira Maguire'ın kasıtsız bir el temasının ardından golün doğrudan golcüsü olmadığı görüldü."

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Video yardımcı hakem teknolojisinin görüşü ise şöyleydi: "Bu bir kendi kalesine goldür ve kasıtsız el teması ceza gerektirmez, bu yüzden golün geçerli sayılmasını öneriyoruz."









Hakem ekibine taraftar tepkisi

Karar, taraftarları tamamen şaşkına çevirdi ve sosyal medya, görevlilere yönelik sert eleştirilerle doldu taştı.

Bir kullanıcı şöyle yazdı: "Maguire'ın bu golü, elleri topa hâkim olmasına yardımcı olduğunda hiçbir şekilde kasıtsız el teması olarak kabul edilemez."

Bir başkası ise şöyle dedi: "Bu çılgınlık. Maguire doğrudan bir gol atsaydı el teması sayılıyor, ama kendi kalesine gol olduğu için sayılmıyor. Bu kuralları kim koyuyor? El teması, el teması değil mi?"

Bir üçüncüsü şöyle yorum yaptı: "Sağduyuyu kaybettiğimizde futbolu kaybettik; topun yön değiştirmesi umurumda değil, bu Maguire'dan bir el temasıdır."

Yankı uyandıran hakem skandalı

Hakem pozisyonları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" adlı X hesabı ise şöyle dedi: "Manchester United ile Ipswich maçında video teknolojisi adına yankı uyandıran bir skandal. Maguire, pozisyonun golle son bulmasından anlar önce topu iki elini birden kullanarak kazanıyor."

Ve devam etti: "Bu çok net bir el teması. Kasıtlı el teması olarak bilinen durumun ders kitabı örneğiyle karşı karşıyayız."







