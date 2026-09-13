Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland'ın bu pazar akşamı Manchester United ağlarına gönderdiği gol büyük tartışma yarattı.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında bugün Old Trafford Stadı'nda oynanan ve ev sahibi Manchester United ile karşılaştığı Manchester derbisini heyecanlı bir mücadelenin ardından tek golle kazandı.

Manchester City'nin tek golünü Norveçli Erling Haaland, 60. dakikada altı pas sahası içine gelen bir ortayı değerlendirerek kaydetti.

Haaland'ın golü, takım arkadaşı Josko Gvardiol'un ceza sahası içine gönderdiği ortanın ardından geldi; Enzo Fernandez topu kafayla oynamaya çalıştı ancak top önünden geçerek Norveçli forvete ulaştı ve o da topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve hakem Michael Oliver başlangıçta golü iptal etme kararı aldı; ardından video hakemi pozisyonu incelemek ve kararın doğruluğundan emin olmak için devreye girdi.









Video teknolojisine başvurulmasının ardından Michael Oliver, Gvardiol'un ortasının Haaland'a ulaşmadan önce Patrick Dorgu'nun ayağına çarptığını görerek golü Manchester City lehine sayma kararı verdi. Haaland, top gönderildiği anda gerçekten ofsayt konumundaydı ancak Manchester United savunmacısının dokunuşu pozisyonun seyrini değiştirdi; böylece hakem topun yeni bir duruma girdiğini değerlendirdi ve golü geçerli saydı.

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Öte yandan hakem kararları konusunda uzmanlaşmış İspanyol "Archivo VAR" ağı, golün geçerli sayılmasının bir hakemlik rezaleti olduğunu vurguladı.

"X" üzerindeki hesabından şunları söyledi: "Old Trafford'da video teknolojisinin (VAR) çok büyük bir rezaleti."

Devamında: "Çok net bir ofsayt konumunda bulunan Enzo Fernandez, topa oynamaya çalışarak savunmacı Lisandro ve kaleci Lammens üzerinde doğrudan bir etkide bulunuyor."

Ve vurguladı: "Pozisyon apaçık ofsayt."

Ağ şöyle bitirdi: "Howard Webb (Hakem Komitesi Başkanı) ve onun Premier Lig'deki özel hakemlik sirki."







