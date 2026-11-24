Spor Tahkim Mahkemesi'nin 2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin merakla beklenen kararını açıklamasına saatler kala, beIN Sports'un Cezayirli spikeri Hafid Derradji, verilecek kararın niteliğine dair bir mesaj paylaştı. Derradji, kararın mutlaka taraftarların beklentileri ya da istekleri doğrultusunda çıkacağını düşünmemek gerektiği uyarısında bulunurken yargının duygulara ya da medya kampanyalarının baskısına boyun eğmediğini vurguladı.

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Derradji, “Twitter” hesabından şunları yazdı: “CAS kararının kamuoyunu şoke edeceğini ya da beklentilerin aksine çıkacağını düşünen yanılıyor. Kararlar duygulara ya da medya baskı kampanyalarına göre değil, kanıtlara, yönetmeliklere ve yasalara göre verilir. Bazılarının umduğu ile spor yargısının verdiği karar arasında büyük fark vardır.”

Cezayirli spikerin bu yorumu, davayı çevreleyen tartışmalara ilişkin tutumunun devamı niteliğinde. Derradji daha önce, nihai kararın açıklanmasından saatler önce Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall ile anlaşmazlığı incelemekle görevli üç kişilik hakem heyetinin üyelerinden biri arasında gerçekleştiği iddia edilen telefon görüşmesini bildiren Fas tarafının hangi bilgilere dayandığını sorgulamıştı.

Fransız yayın kuruluşu RMC Sport, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun hukuk danışmanının Spor Tahkim Mahkemesi'ne bir yazı gönderdiğini ortaya koymuştu. Bu yazıda, pazar günü yaşandığı iddia edilen ve Abdoulaye Fall ile davada karar vermekle görevli üç hakemden biri olan Alman avukat arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesi bildirilmiş, Fas tarafı da yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmuştu.

Derradji, iddia edilen görüşmeye dair bilgilerin Fas tarafına nasıl ulaştığı üzerinde durdu. Olayı onlara üçüncü bir tarafın mı bildirdiğini, davanın yakın çevresinden bir sızıntı mı yaşandığını, yoksa Fas Federasyonu'nun bilgileri başka bir kaynaktan mı edindiğini sorgulayan Derradji, hakem heyetinin bağımsız, gizliliğe bağlı ve tarafsız olması gerektiği düşünüldüğünde bu soruların meşru olduğunu savundu.

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Gazeteci Malang Sané'nin aktardığına göre, Spor Tahkim Mahkemesi İletişim ve Medya Bölümü Başkanı Vanessa Tracy'nin, mahkemenin iddia edilen görüşmeyle ilgili Fas Federasyonu'ndan resmi bir itiraz almadığını açıklamasıyla dava daha da karmaşık bir hal aldı. Öte yandan Senegal Federasyonu suçlamaları reddetti. Federasyonun Genel Sekreteri Abdoulaye Seydou Sow, itiraz iddiasını “hayal ürünü” olarak nitelendirdi ve Abdoulaye Fall'un davaya bakan hakemleri tanımadığını, 8 Ekim'de yapılan duruşmaya da katılmadığını vurguladı.