Real Madrid, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde rahat bir galibiyet aldı. Santiago Bernabéu'da RB Leipzig'i Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé ve Yan Diomande'nin golleriyle 4-1 mağlup etti.

Maçın başlarında iki kale önünde de fazla hareketlilik yaşanmadı. Arda Güler ve Kylian Mbappé birkaç kez rakip kaleyi yokladı ancak en net fırsat Leipzig'den geldi. Thibaut Courtois, Romulo Cardoso'nun şutunda müthiş bir kurtarış yaptı.

Yine de ilk yarı bitmeden golü bulan taraf Real Madrid oldu. Arda Güler'in şutu, kaleci Maarten Vandevoordt'un müdahalesinin ardından kale çizgisinin hemen önünde kaldı. Bernardo Silva son dokunuşu yaparak skoru 1-0'a getirdi.

José Mourinho'nun takımı, ikinci yarıda maçı bir an önce koparmak için ikinci golü aradı. Bu gol çok geçmeden geldi: Mbappé topu kafayla kale önüne indirdi, Arda Güler de yakın mesafeden ağlara gönderdi: 2-0.

Maç bir süre sakin geçti. Son bölümde ise Mbappé sahneye çıktı. Yan Diomande'nin pasında Fransız oyuncu, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı şık vuruşla topu sağ üst köşeye gönderdi: 3-0.

Bu gol, hareketli bir son bölümün başlangıcı oldu. Tidiam Gomis'in Leipzig adına attığı golün ardından Diomande de adını skorborda yazdırdı. Geçen yaz Leipzig'den 125 milyon karşılığında transfer olan kanat oyuncusu, enfes bir voleyle gecenin açık ara en güzel golünü attı: 4-1.

Real Madrid böylece Şampiyonlar Ligi'nde üç maç sonunda dokuz puana ulaştı. Leipzig ise geçen hafta PSV karşısında aldığı üç puanda kaldı.