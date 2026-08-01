Yan Diomande için pazarlık tehlikede mi? RB Leipzig, görünüşe göre Real Madrid’i görmezden geliyor

Sky’ın haberine göre, özellikle bonservis konusunda hâlâ ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Saksonya ekibinin, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için 120 milyon euro talep ettiği, ancak Los Blancos’un buna (henüz) hazır olmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle yaklaşık 24 saattir iki kulüp arasındaki görüşmelerde duraksama yaşandığı ifade ediliyor. Leipzig’in, mali beklentileri açıkça karşılamadığı için Madrid ekibinin son teklifini tamamen görmezden geldiği de aktarıldı.

Şu anki tabloya göre Diomande, cumartesi günü Bundesliga ekibiyle birlikte Avusturya’daki kamp çalışmasına uçacak gibi görünüyor. Oysa Real’in aslında bunu kesinlikle önlemek istediği belirtiliyor. Oyuncunun kendisinin de anlaşmanın o zamana kadar sonuçlanmasını umduğu kaydedildi.

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Yan Diomande’nin Leipzig’in hazırlık maçında forma giymesi beklenmiyor

Leipzig, cumartesi günü yola çıkmadan önce 3. Lig ekibi SC Verl ile hazırlık maçında karşılaşacak. Ancak Diomande’nin, kafilede yer alması hâlinde bile, hâlâ mümkün olan transferi riske atmamak için bu maçta oynatılmaması planlanıyor.

Diomande, geçen yaz 20 milyon euro karşılığında CD Leganes’ten Leipzig’e transfer oldu ve 2030’a kadar sözleşme imzaladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 15 gol atıp 11 asist yaptı.

Diomande, Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili’nin değişmez isimlerinden biriydi. Turnuvada çıktığı dört maçta bir asist yaptı ve güçlü performanslarıyla dikkat çekti. Fildişi Sahili, son 32 turunda Norveç’e 2-1 mağlup olarak elendi.