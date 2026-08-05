Yan Diomande için bonservis bedeli muhtemelen çok daha yüksek! Real Madrid neredeyse bir transfer rekoru kırıyor

Sky'ın haberine göre, iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri artık kesin olarak son aşamaya girdi. Real Madrid'in Diomande transferi için 130 ila 140 milyon euro arasında bir bedeli gözden çıkardığı belirtiliyor.

Böylece Fildişi Sahilli oyuncu, Ousmane Dembele'nin (BVB'den Barca'ya 148 milyon euroya) ardından Bundesliga tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak. Son olarak gündemde "yalnızca" 120 milyon euroluk bir bonservis bedeli vardı.

Transfer gazetecisi Ben Jacobs, transferin şartları konusunda sözlü anlaşmanın bile sağlandığını bildirirken, Sky ise transfer için henüz nihai yeşil ışığın yakıldığını söylemek istemiyor. Bunun ancak öğleden sonra, Madrid'deki yönetim kurulunun da kendi tarafında transfere onay vermesiyle gerçekleşmesi bekleniyor.

Diomande pazarlığı, transfer gurusu Fabrizio Romano'yu zor durumda bıraktı

Diomande, daha önce çarşamba günü Bundesliga ekibinin kampına katılmıştı. Cumartesi günü uçuş öncesinde resmen hasta olduğunu bildiren 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, atlattığı enfeksiyonun ardından Avusturya'nın Saalfelden kentine ulaştı. Real Madrid ise bunu aslında engellemek ve Diomande'yi doğrudan sağlık kontrolü için Madrid'de karşılamak istemişti.

Ancak bu gerçekleşmedi, çünkü Saksonya ekibiyle yürütülen görüşmeler uzamaya devam etti. Oysa transfer gazetecisi Fabrizio Romano yaklaşık bir hafta önce anlaşmayı tamamlanmış olarak duyurmuş ve bu nedenle sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

"Bildirecek bir şeyimiz olduğunda bunu yapacağız. Bazı transfer uzmanları bunu yedi ya da on gün önce zaten 'done' ya da 'Here we go' olarak nitelendirdi. Ama durum öyle değil. Bunun için çok şey gerekiyor. Henüz o aşamaya gelinmedi" diyen RB Sportif Direktörü Marcel Schäfer, salı günü Sky'a konuşmuştu.

Diomande transferi: Bayern Münih, Liverpool ve PSG de devredeydi

Diomande'ye çok sayıda üst düzey kulübün ilgisinin, daha sezon bitmeden erken dönemde başladığı belirtiliyor. Liverpool, oyuncunun istediği kulüp Paris Saint-Germain ve hatta Bayern Münih'in de kanat oyuncusunu transfer etmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Ancak yarışı kazanan taraf artık Real Madrid oldu. Görünüşe göre Real Madrid, bu transferin ileride bazı sonuçlar doğurabilecek olmasını da pek umursamıyor.

Transferin arka planında, aylardır Diomande üzerinden bir menajerlik anlaşmazlığı yaşanıyor. Geçen yaz Leganes'ten RBL'ye transferi yürüten Maxidel Management ajansı da, Diomande'nin yeni danışmanları Roc Nation da kendisini haklı görüyor. Çünkü Maxidel Management'ın, oyuncunun transfer haklarının danışman değişikliğine rağmen hâlâ kendisinde olduğunu düşündüğü ve bu işten pay almak istediği belirtiliyor. Real ile Leipzig arasındaki anlaşma gerçekleşirse, FIFA'nın soruşturma başlatması bekleniyor.

Diomande, adeta tanınmayan bir isim olarak 2025 yazında, Leganes formasıyla yalnızca 10 resmi maça çıktıktan sonra şaşırtıcı derecede yüksek bir bonservis bedeliyle (20 milyon euro) Leipzig'e transfer olmuş ve burada 36 resmi maçta attığı 13 gol ve yaptığı 10 asistle çıkış yakalamıştı.

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