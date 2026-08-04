Sky'ın haberine göre Bundesliga ekibi ile Real Madrid arasında, anlaşmanın önümüzdeki saatlerde sonuçlanması için yeni görüşmeler yapılması bekleniyor.

Los Blancos'un, Fildişi Sahilli oyuncunun sağlık kontrolünden mümkün olan en kısa sürede geçmesi ve artık Leipzig'in kampına gitmemesi yönünde "net bir hedefi" olduğu belirtildi. Oyuncu şu anda hastalığı nedeniyle hâlâ Avusturya'da bulunmuyor.

Buna göre RB, geçen sezonun Bundesliga'daki flaş yıldızı için 120 milyon euro bonservis artı bonuslar talep ediyor. Diomande, henüz adı sanı duyulmamış bir oyuncuyken 2025 yazında Leganes formasıyla yalnızca 10 resmi maça çıktıktan sonra sürpriz derecede yüksek bir bonservis bedeliyle (20 milyon euro) Leipzig'e transfer olmuş ve burada 36 resmi maçta 13 gol ve 10 asistlik performansla çıkış yapmıştı.

Diomande, yalnızca bir Bundesliga sezonunun ardından çok gözde

Fildişi Sahili milli futbolcusuna yaz döneminin daha erken safhalarında çok sayıda üst düzey kulübün büyük ilgi gösterdiği belirtilmişti. Liverpool, onun gitmek istediği kulüp olan Paris Saint-Germain ve hatta Bayern Münih'in bile kanat oyuncusunu transfer etmeyi değerlendirdiği ifade edildi. Yarışı şimdi ise büyük ihtimalle Real Madrid kazanıyor. Los Blancos'un, transferin muhtemelen sonradan bazı sonuçlar doğurabilecek olmasıyla da pek ilgilenmediği görülüyor.

Transfer sürecinin arka planında Diomande hakkında aylardır bir menajerlik anlaşmazlığı yaşanıyor. Geçen yaz Leganes'ten RBL'ye transferi yürüten Maxidel Management da, Diomande'nin yeni temsilcileri Roc Nation da kendisini haklı görüyor. Maxidel Management'ın, oyuncunun transfer haklarının kulüp değişikliğine rağmen kendisinde olduğunu düşündüğü ve bu işten pay almak istediği belirtiliyor. Real ile Leipzig arasındaki anlaşma gerçekleşirse FIFA'nın soruşturma başlatması bekleniyor.





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RB sportif direktörü Schäfer, Fabrizio Romano ile dalga geçti

Ancak Leipzig sportif direktörü Marcel Schäfer'in Sky'a yaptığı açıklamaya göre henüz durum bu kadar ilerlemiş değil. Schäfer, "Bunun sıcak bir konu olduğunu anlıyorum ama genel olarak iki kulübün görüşmeleri hakkında konuşmak istemiyorum" dedi ve ekledi: "Açıklayacağımız bir şey olduğunda bunu yaparız. Bazı transfer uzmanları bunu yedi ya da 10 gün önce zaten 'done' ya da 'Here we go' olarak nitelendirmişti. Ama durum öyle değil. Bunun için çok şey gerekiyor. Henüz o noktada değiliz."

Transfer muhabiri Fabrizio Romano yaklaşık bir hafta önce anlaşmayı "Done" olarak nitelendirmiş, iki kulübün 100 milyon euro karşılığında el sıkıştığını aktarmış ve sağlık kontrolünün de o hafta içinde gerçekleşeceğini söylemişti. Bu durum bugüne kadar yaşanmadı.

Ancak şimdi transfer pazarlığında son hareketlilik yaşanabilir.



