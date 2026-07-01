Yamal: Zamanı geri alabilseydim, Fas yerine İspanya’yı tercih ederdim… ve Aslanlar’ın galibiyetine bahis oynardım

İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, Fas yerine İspanya’yı temsil etme kararından pişman olmadığını vurguladı ve zamanı geri alabilse yine aynı şeyi yapacağını belirtti.

Hem Fas hem de İspanya vatandaşlığı bulunan Yamal, 2023 yılında büyük tartışmalara yol açan bir kararla Avrupa milli takımının forması giymeyi tercih etmişti.

Yamal, İspanya milli takım formasıyla parladı ve takımı 2024 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdı; şu anda ise ikinci büyük turnuvası olan 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Yamal, Mısır ile oynanan hazırlık maçında duyduğu hakaret içeren tezahüratları hatırlatarak, Fas yerine İspanya milli takımını temsil etme konusundaki önceki kararına yeniden değindi.

Yamal, İspanyol “Cadena SER” radyosunun “El Larguero” programında verdiği uzun röportajda şunları söyledi: “Müslümanlara karşı tezahüratlar vardı ve bence bu, Senegalliler, Faslılar ya da İspanyol Müslümanlar olsun, herkesi rahatsız etti. Ancak seçimimden kesinlikle pişman değilim; zaman geri dönse yine İspanya’yı seçerdim. Genelleme yapmayı sevmiyorum, çünkü bu tezahüratlar tüm İspanyol halkını temsil etmiyor."

Yamal’ın bu açıklamaları, yarın Perşembe günü 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Avusturya ile oynanacak maç öncesinde geldi. Hatırlanacağı üzere Fas, Hollanda’yı yenerek 16’lı tura yükseldi ve Kanada ile karşılaşacak.

Her iki takım da yarı finale yükselirse, Yamal İspanya formasıyla Fas'a karşı sahaya çıkabilir.

Dünya Kupası’ndaki sürprizler

Yamal, Dünya Kupası'nda yer almanın bir rüya olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şikayet edemem, burada olmak benim için bir rüya. Her anın tadını çıkarıyorum ve eleme turlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için grup aşaması, özellikle üçüncü sırayı alan birçok takımın tur atladığı düşünülürse, sadece aşılması gereken bir aşama. Artık asıl turnuva başladı."

Turnuvanın şimdiye kadarki en büyük sürprizleri sorulduğunda Yamal, Paraguay milli takımını seçti ve şöyle dedi: “Fas’ın Hollanda’yı yeneceğini tahmin ediyordum, hatta arkadaşlarımla bunun üzerine bahis bile yaptım; beraberlik ve ardından Fas’ın penaltılarla tur atlayacağını öngörmüştüm. Bana göre en büyük sürpriz ise Paraguay’dı. Ayrıca, Japonya milli takımını beğenmeme rağmen Brezilya’nın Japonya’yı yeneceğini düşünüyordum.”

Turnuvada izlemekten en çok keyif aldığı takımlar arasında Fas’ın yanı sıra Fildişi Sahili ve Ekvador’un da olduğunu belirten Yamal, Japonya’ya hayranlığını vurguladı. Arjantin’i takip etmesinin ise esas olarak Messi’nin varlığından kaynaklandığını açıklarken, Fransa’nın da olağanüstü bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu ekledi.

“Daha olgunlaştım”

Kişisel gelişimi hakkında konuşan Yamal, “Daha olgun olmayı umuyorum. İki yıl önce benimle röportaj yaptığınızda 16 yaşındaydım ve değişmem gayet doğal. Soyunma odasındaki hayat farklı; çoğu oyuncunun ailesi, çocuğu ve istikrarlı bir hayatı var.” dedi.

Ailesinden bahsederken şunları ekledi: “Geceleri özlem duyuyorum; annemin beni antrenmanlara götürdüğü, babamla ve arkadaşlarımla trende çekilmiş fotoğraflarıma bakıyorum. Ailemi, babamı, büyükannemi ve kuzenimi özlüyorum; hepsi bugün bulunduğum yere gelmemde bana çok yardımcı oldular. Her gece fotoğraf paylaşıyoruz ve bu bana ekstra bir motivasyon sağlıyor. Geçen Dünya Kupası’nda İspanya’nın maçlarını okuldan izliyordum, bu yüzden şimdi elimden gelenin en iyisini yapmam gayet doğal.”

Şöhretle başa çıkmak

Yamal, hayranların, özellikle de çocukların ilgisiyle her zaman sakin bir şekilde başa çıkmaya çalıştığını açıkladı ve şöyle dedi: “Bazen aynı kişilerle tekrar tekrar karşılaşıyorum. Onlardan nazikçe kardeşimle vakit geçirebilmem için bana biraz zaman tanımalarını rica ediyorum, ama onlar çocuk olduğu için onları anlıyorum.”

18 yaşında yaşadığı şöhrete rağmen, anne ve babasının yaşadığı baskının çok daha büyük olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: “Annem beni 16 yaşındayken doğurdu ve babam bize yemek sağlayabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu; asıl baskı budur. Ben ise sadece İspanyol taraftarlarını mutlu etmeye çalışıyorum. Evet, bazen kimse beni tanımadan ailemle bir kafede oturabilmeyi diliyorum, ama şikayet etmiyorum; her iki hayat da güzel.”

Başarısının sırrı

Yamal, futboldan keyif almanın performansının sırrı olduğunu belirterek şunları ekledi: “Bazı oyuncuların yoğun konsantrasyona ihtiyacı var, ama benim mutlu olmam, gülümsemem ve özgürce oynamam gerekiyor; ancak bu şekilde en iyi performansımı sergileyebiliyorum. Grup maçlarını formumu geri kazanmak için bir aşama olarak gördüm, ama artık %100 performansımı ortaya koyacağım ve her top için mücadele edeceğim.”

İspanya’nın Performans Değerlendirmesi

Barcelona yıldızı, İspanya milli takımının şu ana kadar en iyi performansını sergilemediğini kabul ederek şöyle konuştu: “Herkes bizden daha iyi bir performans bekliyordu, ancak Avrupa takımlarından tamamen farklı takımlarla karşılaştık. Suudi Arabistan maçı iyiydi, Yeşil Burun Adaları maçı bizim için ilk maçtı, üçüncü maç ise çok fazla duraklama olduğu için oldukça zordu.”

Ve ekledi: “En iyi futbolu oynayan milli takım olduğumuzu kanıtlayacağız. Şu ana kadar mükemmel bir maç oynamadık; Uruguay karşısında bile 3-0 kazanabilirdik. Topun dolaşım hızını yeniden kazanmak ve alıştığımız oyun tarzımıza dönmek istiyoruz. Biz, her zaman kazanması ve muhteşem bir performans sergilemesi beklenen tek milli takımız; oysa diğer takımlar için sadece galip gelmek yeterli. Gerçek seviyemize ulaştığımızda – ki bu kesinlikle olacak – bizi durdurmak çok zor olacak.”

Avusturya uyarısı

Avusturya maçıyla ilgili olarak Yamal şunları söyledi: “Diğer milli takımlar gibi, onlar da fiziksel güç, hava topları, duran toplar ve köşe vuruşlarında öne çıkıyor. Bize karşı açık bir oyun sergilemeyecekler, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Onlardan daha agresif olursak kazanırız, çünkü top bizdeyken en iyisiyiz.”

Avusturya’ya karşı elenmenin bir başarısızlık olacağını vurgulayan Yamal, “Evet, bu benim için ve herkes için bir başarısızlık olur; aksini söyleyenler gerçeği söylemiyorlar.” dedi.

Şampiyonluğa Giden Yol

Turnuva fikstürünü incelediğini itiraf eden Messi, şunları ekledi: “Bundan memnunum, çünkü Dünya Kupası’nı kazanmak isteyen takım en iyi takımları yenmek zorundadır. Finalde herkesi eleyen bir takımla karşılaşacaksanız, kolay bir yolun önemi yoktur. Takımıma çok güveniyorum, ancak futbolda sürprizler her zaman olabilir ve Paraguay bunun en iyi örneğidir.”

Messi ve Ronaldo

En çok dikkatini çeken oyuncular hakkında ise şöyle konuştu: “Tabii ki Lionel Messi. Herkes onu tanıyor, ama o beni hâlâ şaşırtıyor. Ayrıca Vinícius Júnior ve Separi de hoşuma gitti.”

Messi ve Cristiano Ronaldo’nun başardıklarını kendisinin de başarabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda gülerek şunları ekledi: “O seviyeye ulaşabileceğimi sanmıyorum. Bunun üzerinde hiç düşünmedim, ama belki de zaman bana bu fırsatı vermeyecek, çünkü Messi ve Ronaldo’nun başardıkları olağanüstü.”

Taraftarlara bir mesaj

Yamal, İspanyol taraftarlara bir mesaj göndererek şöyle dedi: "Ben çok açık sözlü biriyim; eleneceğimizi düşünseydim, aksini söylemezdim. Çok daha iyi oynayabilme kapasitemiz var. Taraftarlardan bize güvenmelerini istiyorum, çünkü Perşembe günü kazanacağız ve önümüzdeki tüm maçlarda mücadele edeceğiz."

Niko Williams hakkında

Ayrıca takım arkadaşı Niko Williams hakkında neşeli bir şekilde şöyle konuştu: “Gelişim aşamasını aştı ve yaşlandı (gülerek). 24 yaşına girecek, ama daha olgunlaştı.”

Julian Alvarez’a Mesajı

Yamal, konuşmasını yaz transfer döneminde Barcelona’ya transfer olacağı söylenen Arjantinli forvet Julian Alvarez’in geleceğine değinerek tamamladı.

Yamal şöyle konuştu: “Şu anda transfer piyasasını pek düşünmüyorum, ancak onun aramıza katılmasını umuyorum çünkü harika bir oyuncu. Gelirse onu kollarımızı açarak karşılayacağız, çünkü dünyanın en iyi kulübüne, dünyanın en iyi taraftarlarına ve benim için dünyanın en iyi şehrine katılacak. Onun yerinde olsaydım ben de aynı kararı verirdim. Gelmek isterse onu bekliyoruz.”