Mükemmel ortaklık

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Barcelona'nın ilgi alanına önemli bir İspanyol ismi girdi; ortaya çıkan veriler, Katalan kulübü için önümüzdeki transfer dönemlerinde bu oyuncuyla anlaşmayı bir öncelik haline getirebilir.

İspanyol "Sport" gazetesiTottenham'ın sağ kanat beki Pedro Porro'nun, Londra kulübüyle Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Premier Lig'den ayrılmak isteyip İspanya sahalarına dönmeyi düşünmesi nedeniyle Barcelona'nın masasındaki güçlü isimlerden biri olabileceğini ortaya koydu.





Transferin şifresi Yamal mı?

Barcelona'nın Porro'ya olan ilgisi, İspanyol "El Nacional" gazetesinin geçen ağustos ayında yayımladığı haberi yeniden gündeme getiriyor. Habere göre Lamine Yamal, İspanyol bekin takım için ideal transfer olduğuna inanıyor ve bu oyuncuyu öncelik sıralamasında Rodri ile Julian Alvarez gibi isimlerin önüne koyuyor.

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Söz konusu rapora göre Yamal, İspanya Milli Takımı ile geçen Dünya Kupası'nı kazandıkları süreçte Porro ile dikkat çekici bir uyum kurdu; zira bekin, sağ kanatta ileri çıkarken, içeri kat ederken ya da hücum organizasyonuna yardım etmek için geri çekilirken kendi hareketlerini okuma yeteneğini gördü.

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Barcelona'nın yıldızı, bu özelliklere sahip bir oyuncunun varlığının kendisine hareket için daha fazla alan açabileceğini ve bekin sayısal üstünlük yaratma ile sürekli hücum desteği sunma kabiliyeti sayesinde üzerindeki savunma baskısını hafifletebileceğini düşünüyor.

Ayrıca Porro ile anlaşılması, teknik direktör Hansi Flick'e sağ kanatta ek çözümler sunabilir; özellikle de Jules Kounde'nin, savunma yeteneklerine rağmen Tottenham'ın bekinin sahip olduğu hücum özelliklerini aynı şekilde sergilemediği göz önüne alındığında.









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Transferin anahtarı Kounde ve Balde

Ancak transferin tamamlanmasına giden yol kolay olmayacak; "Sport", Barcelona yönetiminin mevcut kadroyla ilgili bazı dosyalar çözüme kavuşmadan bek bölgesini güçlendirmek için büyük bir bütçe harcamayı planlamadığını belirtti.

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Kulübün hamlelerini etkileyebilecek olasılıklar arasında Jules Kounde ve Alejandro Balde isimleri öne çıkıyor. Kounde'nin ayrılığı, sağ bek mevkisi için Porro ile anlaşmanın kapısını doğrudan açabilir; Balde'nin satışı ise transferin finansmanına yardımcı olacak mali kaynak sağlayabilir, ancak bu durumda savunma seçeneklerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.

En büyük engel ise Porro'nun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatan ve önemli oyuncularından birinden vazgeçmek için herhangi bir sözleşme baskısı altında olmayan Tottenham'ın tutumu olmaya devam ediyor. Bu da Barcelona'nın, İngiliz kulübünü oyuncunun ayrılığına ikna etmek için çok yüksek bir mali teklif sunması gerekebileceği anlamına geliyor.

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"Sport", Barcelona'nın şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığını, ancak oyuncunun durumunu takip ettiğini ve bununla paralel olarak Sporting Lizbon'un beki Ivan Fresneda da dahil olmak üzere başka seçenekleri değerlendirdiğini doğruladı.

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