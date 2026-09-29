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Yamal yüzünden: Ballon d'Or adaylıkları Monchi'yi Espanyol taraftarıyla karşı karşıya getirdi

Barcelona - Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
L. Yamal
Espanyol
İspanya

Kendi eliyle öfkenin kapısını araladı!

Espanyol'un sportif direktörü Monchi, yaklaşık bir hafta önce Ballon d'Or adayları dosyası hakkında görüşünü dile getirdikten sonra Katalan takımının taraftarlarından özür dilemek zorunda kaldı.

Monchi'ye adayı sorulduğunda, iki takım taraftarları arasındaki şiddetli düşmanlığa rağmen Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ı seçti; ancak özür dilemeden önce açıkladığı daha geniş bir bakış açısına sahipti.

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Monchi, Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Benden Kylian Mbappe, Harry Kane ve Lamine Yamal arasında bir seçim yapmam istendi, ben de İspanyol seçenek olduğu için Yamal'ı seçtim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu, taraftarlarımız arasında bir tartışmaya yol açtı, eğer rahatsız olan biri varsa özür dilerim."

Devamında şunları ekledi: "Elbette, bir Espanyol taraftarı olarak başka birini seçebilirdim. Kimseyi incitmek istemedim. Espanyol taraftarı olmanın ne demek olduğunu biliyorum; en baştan beri onlara ait olduğumu hissettim ve eğer biri incindiyse özür dilerim."

Espanyol'a duyduğu gururu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, İspanyol bayrağını taşımak gibiydi."

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