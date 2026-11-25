Barcelona'nın orta saha yıldızı Pedri, Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasıyla doğum gününde iki hediye birden aldı.

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Barcelona, lig aşamasının beşinci haftasında bugün, çarşamba günü kıtasal turnuvanın yeni yüzlerinden Sabah'a konuk oldu.

Teknik direktör Hansi Flick, 24 yaşını dolduran İspanyol oyuncu Pedri'yi orta sahada sahaya sürdü ve genç yıldızı iki sürpriz bekliyordu.

Olağanüstü bir istatistik

Opta verilerine göre Pedri, bu sezonun başından bu yana takımın oynadığı 18 maçın tamamında forma giyen tek oyuncu olarak Barcelona'da benzersiz bir rakama ulaştı.

Pedri, takımın yıldızı Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle forma giyememesinden faydalandı. Kanat oyuncusunun maç sayısı 17'de kaldı.

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Yamal ile aynı sayıda maça sahip olan isimler ise Anthony Gordon, Fermin Lopez, Karim Adeyemi ve Joan Garcia. Bu oyuncuların hepsi bugün Sabah karşısında forma giydi.

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Pedri bu maçların 13'ünü LaLiga'da, 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

Milli orta saha oyuncusu bu maçlarda yalnızca 1 gol atıp 4 asist yaptı ve şu ana kadar toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.

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Pedri'nin bugün ulaştığı bu rakam, Flick'in oyuncuya duyduğu güveni gösteriyor. Rakip kim olursa olsun Pedri, Alman teknik adamın tercihlerinden hiç eksik olmuyor.

Kaptanlık pazubendi

Pedri için diğer sürpriz ise birinci kaptan Brezilyalı Raphinha'nın yokluğundan faydalanarak Sabah maçında Barcelona'nın kaptanlık pazubendini takması oldu.

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Raphinha, Flick'in kararıyla maça yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör, lig ile Şampiyonlar Ligi arasındaki yoğun maç trafiğinde yıldız oyuncusunu dinlendirmeyi amaçlıyor.

Pedri, bu sezon üçüncü kez Barcelona'nın kaptanlık pazubendini taktı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekibi Galatasaray ve LaLiga'da Real Betis maçlarında da kaptanlık yapmıştı. Raphinha her iki maçı da sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.