İtalya'nın Milano şehrinde 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından en iyi 16 takımın katılımıyla Kings League Dünya Kupası müsabakaları başlıyor. Dünya liglerinin seçkin şampiyonlarını bir araya getiren bu edisyonda, aralarında İspanya ile Dünya Kupası şampiyonu Lamine Yamal ve Brezilyalı yıldız Neymar'ın da bulunduğu, dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından bazılarının başkanlığını yürüttüğü takımlar da yer alıyor.

Turnuvada Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesini, bölgedeki Kings League şampiyonu Derbaha ile Fevvaz takımları temsil ediyor. Her iki takım da Kings League sisteminin en büyük turnuvasında dikkat çekici bir Arap varlığı ortaya koyma hedefiyle müsabakalara giriyor.

Turnuvada ayrıca Suudi Arabistanlı içerik üreticisi Musaid el-Fevzan, Fevvaz takımının eş başkanı olarak yer alıyor. Bu adım, Arap içerik üreticilerinin uluslararası turnuvadaki artan varlığını yansıtıyor.

Derbaha takımı, açılış turunun en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde, 26 Temmuz'da geçen sezonun Dünya Kupası şampiyonu İspanyol Los Troncos takımıyla güçlü bir mücadeleyle yola çıkarken; Fevvaz takımı ise 27 Temmuz'da, Kolombiyalı yıldız James Rodríguez'in başkanlığını yürüttüğü Atlético Parceros ile mücadelesine başlıyor.

Derbaha, Dünya Kupası'na katılarak Kings League atmosferine geri dönmenin takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti ve hedefin yalnızca katılımın ötesine geçtiğini vurguladı.

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Şöyle ekledi: "Müsabakalara geri dönmenin büyük heyecanını yaşıyoruz ve Milano bizim için önemli bir durak. Suudi Arabistan'ı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz ve şampiyonluk için mücadele edebileceğimize inanıyoruz. Özel bir takımımız var ve taraftarımıza yakışır bir futbol sunmaya çalışıyoruz."

Takımın savaşçı ruhunu, Dünya Kupası'nda dikkat çekici performanslar sergileyen Fas Millî Takımı'ndan aldığını vurgulayan Derbaha, şunları söyledi: "Bize en yakın örnek Fas Millî Takımı; onu taklit ettiğimiz için değil, takım ruhuyla oynadığı ve asla pes etmediği için. Bazıları bizi favoriler arasında görmeyebilir, ama sahada her şey farklı. Yüreğimizle oynuyoruz, her topun peşinde savaşıyoruz ve her rakibi yenebileceğimize inanıyoruz."

Fevvaz ise takımın, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi Kings League şampiyonluğunu kazandıktan sonra Dünya Kupası müsabakalarına büyük hedeflerle girdiğini vurgulayarak, amacın başarılı yolculuğu sürdürmek ve dünya şampiyonluğu için mücadele etmek olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Bölgesel turnuvada taraftarlarımızı mutlu eden performanslar sergiledik ve bunu Milano'da tekrarlamayı umuyoruz. Dünya Kupası'na, bölgedeki Kings League'e girdiğimiz zihniyetle giriyoruz; o da her maçı kazanmaya çalışmak. Takımımızın potansiyeline güveniyoruz ve bu edisyonda büyük bir başarıya imza atabileceğimize inanıyoruz."

Şöyle ekledi: "Bu büyüklükte bir turnuvada Arap dünyasını temsil etmek, gurur duyduğumuz bir sorumluluk. Katılımımızın bölgemizdeki futbolun gerçek seviyesini yansıtmasını diliyoruz. Mesajımız şu: Arap takımları dünyanın en iyi takımlarıyla mücadele edebilir ve bu, uluslararası arenada sunabileceklerimizin yalnızca başlangıcı."

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Turnuvaya, 2025-2026 sezonunda dünya genelindeki Kings League turnuvalarından elenerek yükselen en iyi 16 takım katılıyor. Müsabakalar, her takıma ilk aşamada en az iki maç oynama fırsatı veren bir sistemle düzenleniyor; iki galibiyet alan takımlar eleme turlarına yükselirken, iki mağlubiyet alan takımlar turnuvaya veda ediyor.

Kings League, eski İspanyol futbol yıldızı Gerard Piqué tarafından kurulan yenilikçi bir dünya turnuvası olup, yenilikçi oyun kurallarıyla futbol ile dijital eğlenceyi harmanlıyor. Başkanlığını seçkin futbol yıldızlarının, içerik üreticilerinin ve influencerların yürüttüğü takımları bünyesinde barındıran turnuva, kuruluşundan bu yana milyonlarca takipçi çekmeyi başararak dünya çapında en hızlı büyüyen futbol müsabakalarından biri hâline geldi.