İtalya'nın Milano şehrinde, 26 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından en iyi 16 takımın katılımıyla Kings League Dünya Kupası müsabakaları başlıyor. Dünya liglerinin seçkin şampiyonlarını bir araya getiren bu sürümde, aralarında İspanya ile Dünya Kupası şampiyonu Lamine Yamal ve Brezilyalı yıldız Neymar'ın da bulunduğu, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından bazılarının başkanlığını yaptığı takımlar da yer alıyor.

Turnuvada Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesini, bölgedeki Kings League şampiyonu Derbaha ve Fevvaz takımları temsil ediyor. İki takım da Kings League sisteminin en büyük turnuvasında dikkat çekici bir Arap varlığı ortaya koyma hedefiyle müsabakalara giriyor.

Turnuvada ayrıca Suudi içerik üreticisi Musaid el-Fevzan, Fevvaz takımının eş başkanı olarak yer alıyor. Bu adım, Arap içerik üreticilerinin dünya çapındaki turnuvadaki artan varlığını yansıtıyor.

Derbahe takımı, 26 Temmuz'da geçen sezonun Dünya Kupası şampiyonu İspanyol Los Troncos takımıyla karşılaşarak, açılış turunun en dikkat çekici maçlarından birinde yoluna başlıyor. Fevvaz takımı ise 27 Temmuz'da, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in başkanlığını yaptığı Atletico Parceros takımıyla mücadelesine başlıyor.

Derbahe, Dünya Kupası'na katılarak Kings League atmosferine geri dönmenin takım için büyük bir motivasyon olduğunu söyledi ve hedefin sadece katılımdan ibaret olmadığını vurguladı.

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Sözlerine şöyle devam etti: "Müsabakalara geri dönmek için büyük bir heyecan duyuyoruz ve Milano bizim için önemli bir durak. Suudi Arabistan'ı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz ve şampiyonluk için mücadele edebileceğimize inanıyoruz. Seçkin bir takımımız var ve taraftarımıza yakışır bir futbol ortaya koymaya çalışıyoruz."

Takımın savaşçı ruhunu, Dünya Kupası'nda dikkat çekici performanslar sergileyen Fas Milli Takımı'ndan aldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bize en yakın örnek Fas Milli Takımı; onu taklit ettiğimiz için değil, takım ruhuyla oynadığı ve asla pes etmediği için. Belki bazıları bizi favoriler arasında görmüyor ama sahada her şey farklı; yüreğimizle oynuyoruz, her top için mücadele ediyoruz ve her rakip karşısında kazanabileceğimize inanıyoruz."

Fevvaz ise, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi Kings League şampiyonluğunun ardından takımın Dünya Kupası müsabakalarına büyük hedeflerle girdiğini vurgulayarak, amaçlarının başarılı yolculuğu sürdürmek ve dünya şampiyonluğu için mücadele etmek olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Bölgesel turnuvada taraftarlarımızı mutlu eden performanslar sergiledik ve bunu Milano'da tekrarlamayı hedefliyoruz. Dünya Kupası'na, bölgedeki Kings League'e girdiğimiz zihniyetin aynısıyla giriyoruz; o da her maçı kazanmaya çalışmak. Takımımızın potansiyeline güveniyoruz ve bu sürümde büyük bir başarıya imza atabileceğimize inanıyoruz."

Sözlerine şöyle ekledi: "Bu büyüklükte bir turnuvada Arap dünyasını temsil etmek, gurur duyduğumuz bir sorumluluk. Katılımımızın bölgemizdeki futbolun gerçek seviyesini yansıtmasını umuyoruz. Mesajımız şu: Arap takımları dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet edebilir ve bu, uluslararası arenada ortaya koyabileceklerimizin sadece başlangıcı."

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Turnuvaya, 2025-2026 sezonunda dünya çapındaki Kings League turnuvalarından elenmeden çıkan en iyi 16 takım katılıyor. Müsabakalar, her takıma ilk aşamada en az iki maç oynama fırsatı veren bir sistemle düzenleniyor. İki galibiyet elde eden takımlar eleme turlarına yükselirken, iki mağlubiyet alan takımlar turnuvaya veda ediyor.

Kings League, eski İspanyol futbol yıldızı Gerard Pique tarafından kurulan yenilikçi bir dünya turnuvasıdır. Yenilikçi oyun kurallarıyla futbolu ve dijital eğlenceyi harmanlayan turnuva, seçkin futbol yıldızları, içerik üreticileri ve etkileyicilerin başkanlığını yaptığı takımları bir araya getiriyor. Başladığı günden bu yana milyonlarca takipçi çekmeyi başaran turnuva, dünya çapında en hızlı büyüyen futbol müsabakalarından biri hâline geldi.