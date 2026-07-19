Yamal ve Kobarsi, Dünya Kupası’nın en büyük isimleri listesinde Pelé ve Mbappé’nin hemen yanında yer alıyor

Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin gözleri, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan New York/New Jersey Stadyumu’na çevrilmiş durumda. Bu maçın önemi sadece dünya şampiyonluğu için verilecek mücadeleyle sınırlı değil; aynı zamanda, İspanya milli takımının genç yıldızlarının dünyanın en büyük futbol sahnesinde kırmaya devam ettikleri rekorlar ışığında tarihi bir boyut da taşıyor.

Lamin Yamal ve Pau Kubarsi ikilisi, Dünya Kupası finalinde ilk 11'de yer alan en genç oyuncular arasına girerek maç başlamadan önce dikkatleri üzerlerine çekiyor ve genç yaşlarına rağmen tarihe yeni sayfalar yazmaya devam ediyorlar.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış “Opta” ağı, Dünya Kupası finalinde ilk 11’de yer alan en genç oyuncuların listesinin şu şekilde olduğunu belirtti: "Pele (Brezilya) – 17 yıl 249 gün (1958 finali), Giuseppe Bergomi (İtalya) – 18 yıl 201 gün (1982 finali), Lamine Yamal (İspanya) – 19 yıl 6 gün (2026 Finali), Pau Kubarsi (İspanya) – 19 yıl 178 gün (2026 Finali), Kylian Mbappé (Fransa) – 19 yıl 207 gün (2018 Finali)".

İspanya milli takımı, yarı finalde Fransa’yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmiş ve şampiyonluk mücadelesinde yer almayı hak ettiğini kanıtlayan güçlü bir performans sergilemişti.

Öte yandan Arjantin milli takımı, yarı finalde İngiltere karşısında geriye düşmesine rağmen maçı 2-1'lik heyecan verici bir galibiyete çevirerek finale yükseldi ve dünya şampiyonluğunu savunma yolunda ilerleyerek yeni bir tarihi başarıya bir adım daha yaklaştı.

İspanya Milli Takımı, tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandığı 2010 turnuvasında da finale yükselmiş olmasıyla, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkıyor.

Arjantin Milli Takımı ise, 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Dünya Kupası finaline yedinci kez, üst üste ikinci kez çıkarak, turnuva tarihindeki en büyük takımlar arasında yerini korumaya devam ediyor.