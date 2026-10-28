Harry Kane'in ödülü kazandığının açıklanmasıyla 2026 Ballon d'Or heyecanı sona ermedi; gazetecilerin tercihleri yeni sürprizleri gün yüzüne çıkarmaya başladı. Bazı listelerde öne çıkan isimler üst sıralardan uzak kalırken, diğer oyuncular beklenmedik biçimde dikkat çekici bir takdir gördü.

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, oylamalardaki farklılaşmanın en önemli kurbanlarından biri oldu; ödüle en güçlü adaylardan biri olarak görülmesine rağmen, Belaruslu ve Hırvat gazetecilerin en iyi 10 oyuncu listesinde yer bulamadı.

Buna karşılık, bazı listelerde Khvicha Kvaratskhelia ve Pau Cubarsi gibi isimlerin üst sıralara yükselmesi, oy verenlerin sezonun yıldızlarını sıralarken hangi kriterlere dayandığına dair soruları yeniden gündeme getirdi.

Yamal iki listenin dışında: Değerlendirmesinde belirgin farklılık

Fransız "Foot Mercato" ağının öne çıkardığına göre, Belaruslu ve Hırvat gazetecilerin oyları dikkat çekiciydi; her ikisi de Yamal'ı en iyi 10 oyuncu listesinin dışında bıraktı.

Belaruslu gazeteci ilk sıraya Lionel Messi'yi, ardından Rodri'yi ve sonra Harry Kane'i yerleştirirken, Hırvat gazeteci zirveyi Rodri'ye vererek onu Erling Haaland ve Messi'nin önüne koydu.

Buna karşılık Yamal, Kolombiyalı gazetecinin oylamasında beşinci sırada yer alırken, Vietnamlı gazeteci onu dördüncü sıraya yerleştirdi.

Ayrıca ilk dört sırada 3 Fransız oyuncunun; Michael Olise, Ousmane Dembele ve Kylian Mbappe'nin yer aldığı Ekvadorlu gazetecinin listesinde de beşinci oldu.

Karadağ'ın oylamasında ise Barcelona'nın yıldızı, Kane, Kvaratskhelia ve Messi'nin ardından dördüncü sırada yer aldı; bu, yeni neslin en önemli yıldızları arasındaki konumuna rağmen, gazetecilerin onun sezonuna dair değerlendirmelerindeki farklılığın net bir yansımasıydı.

Rodri zirvede: Kane onuncu sıraya geriledi

Sürprizler Yamal ile sınırlı kalmadı; genel oylamadaki konumuyla ilgili görüş ayrılıklarına rağmen Rodri bir dizi gazetecinin listesinde zirvede yer aldı.

İspanyol orta saha oyuncusu, Hırvat, Vietnamlı ve Çek gazetecilerin oylamasında ilk sırayı aldı.

Çek gazeteci, Mbappe'yi ikinci, Messi'yi üçüncü sıraya yerleştirdi; ancak İngiliz forvetin sonunda ödülü kazanmasına rağmen Harry Kane'i onuncu sıraya koydu.

Buna karşılık, Kosovalı gazetecinin oyu nihai sonuçla bir ölçüde örtüştü; Kane'i Mbappe ve Kvaratskhelia'nın önünde ilk sıraya yerleştirdi.

Kvaratskhelia ve Cubarsi: Üst sıralarda sürpriz bir varlık

Khvicha Kvaratskhelia'nın adı, oy verenler arasındaki görüş farklılıklarından en çok yararlananlar arasında öne çıktı; birden fazla oylamada en iyi üç oyuncu listesine girdi. Bunlar arasında onu Kane ve Mbappe'nin ardından üçüncü sıraya koyan Kosovalı gazetecinin listesi ile Romanyalı gazetecinin listesi de vardı.

Genç defans oyuncusu Pau Cubarsi de dikkat çekici bir varlık gösterdi; İsviçreli gazetecinin oylamasında üçüncü, Hırvat gazetecinin oylamasında yedinci sırada yer aldı.

Hırvat listesinde ayrıca Vitinha'nın da en iyi 10 oyuncu arasında yer alması, bu tercihlerin, hatta sonuçlar açıklanmadan önce adaylıkların başında olmayan isimlere dair bile, oy verenler arasında yıldızların sıralamasında büyük bir farklılık olduğunu ortaya koydu.

Net kriterler: Ancak değerlendirme göreli kalıyor

Oylama üç temel kritere dayanıyor: Oyuncunun bireysel performansı ve belirleyici etkisinin düzeyi, takımıyla elde ettiği kolektif başarılar ve kazandığı kupalar, bunların yanında sportif davranış ve centilmenlik ruhuna bağlılık.

Katılımcı her ülkenin temsilcisi, kendi bakış açısına göre en iyi 10 oyuncuyu içeren bir liste hazırlıyor ve puanlar isimlerin sıralamasına göre dağıtılıyor.

Kriterlerin netliğine rağmen, oylama süreci oyuncuların performansını ve başarılarının önemini değerlendirmede bir farklılık alanı bırakıyor; bu da şu ana kadar ortaya çıkan listelerin yansıttığı bir durum.