Yamal ve Kane de aralarındaydı: Mbappe rakiplerini ezip geçti ve prestijli ödülün sahibi oldu

Büyük bir merakla beklenen 2026 Ballon d'Or ödül töreninden sadece birkaç gün önce, bir başka büyük ödülün kazananı açıklandı.

Onze Mondial dergisi tarafından her yıl Avrupa'nın en iyi oyuncusuna verilen ve elli yıldır futbol dünyasının temel taşlarından biri olan prestijli "Onze d'Or" ödülü, bu yılki sahibini açıkladı.

Tarihsel olarak bu ödülü Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi oyunun efsaneleri kazandı.

"Foot Mercato" sitesi, bu prestijli ödülün taraftarlara mutlak bir güç tanımasıyla öne çıktığını, zira kazananın yalnızca dünyanın dört bir yanındaki taraftarların oylarıyla belirlendiğini belirtti.

2026 edisyonunda ise oy verenler net ve tartışmasız bir tercihte bulundu: Kylian Mbappé (27 yaşında) ödülü kazanarak tahta oturuyor! Yakın zamanda İsviçre markası "On"un yeni reklam yüzü olan ve pazar akşamı Sevilla'ya karşı muhteşem bir gol atan Fransa Milli Takımı kaptanı, oyların %48,2'sini alarak rakiplerini tamamen ezip geçti ve Paris Saint-Germain oyuncusu João Neves'in (oyların %11,9'u) önünde büyük bir farkla yer aldı.

Bu ezici zafer, kendisinin Paris Saint-Germain'in oyun kurucusu Khvicha Kvaratskhelia'nın (%10,8) ve Barcelona'nın yükselen yeteneği Lamine Yamal'ın (%9,7) önünde büyük bir farkla öne geçmesini sağladı; ayrıca Bayern Münih'in forvetleri Harry Kane (%4,4) ve Michael Olise'nin (%2,9) de önünde yer aldı.

Bu büyük zaferle Fransız forvet, geçen yıl ödülü kazanan eski takım arkadaşı Ousmane Dembélé'nin yerini alıyor ve Ballon d'Or'un nihai kazananının açıklanmasından önce muhteşem bir başlangıcın tadını çıkarıyor.







