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Yamal ve Kane de aralarındaydı: Mbappe rakiplerini ezdi ve prestijli ödüle layık görüldü

Real Madrid - RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
J. Neves
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João Neves ikinci oldu

Büyük bir heyecanla beklenen 2026 Ballon d'Or ödül töreninden sadece birkaç gün önce, bir başka büyük ödülün sahibi açıklandı.

Onze Mondial dergisi tarafından her yıl verilen ve elli yıldır futbol dünyasının temel taşlarından biri sayılan prestijli "Onze d'Or" ödülü, sahibini buldu.

 Tarihsel olarak bu ödülü Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Didier Drogba, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi oyunun efsaneleri kazandı.

"Foot Mercato" sitesi, bu prestijli ödülün taraftarlara mutlak bir yetki vermesiyle öne çıktığını, çünkü kazananın yalnızca dünya genelindeki taraftarların oylarıyla belirlendiğini aktardı.

2026 baskısında oy kullananlar net ve tartışmasız bir tercih yaptı: Kylian Mbappé (27 yaşında) ödülü kucaklayarak tahta oturdu! Son dönemde İsviçre markası "On"un yeni reklam yüzü olan ve pazar akşamı Sevilla karşısında muhteşem bir gol kaydeden Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, oyların yüzde 48,2'sini alarak rekabeti tamamen ezdi ve Saint-Germain oyuncusu João Neves'in (oyların yüzde 11,9'u) büyük bir farkla önünde yer aldı.

Bu ezici zafer, Paris Saint-Germain'in oyun kurucusu Khvicha Kvaratskhelia'nın (yüzde 10,8), Barcelona'nın yükselen yeteneği Lamine Yamal'ın (yüzde 9,7) ve Bayern Münih'in forvetleri Harry Kane (yüzde 4,4) ile Michael Olise'nin (yüzde 2,9) önüne büyük bir farkla geçmesini sağladı.

 Bu büyük zaferle Fransız forvet, geçen yıl ödülü kazanan eski takım arkadaşı Ousmane Dembélé'nin yerini aldı ve Ballon d'Or'un nihai kazananı açıklanmadan önce harika bir başlangıcın tadını çıkardı.



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