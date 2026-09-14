Futbolcu menajeri Jorge Mendes, birkaç saat içinde Barcelona'ya kısa bir ziyaret için gelecek. Gündeminde Alejandro Balde ve Lamine Yamal var; kulüple planlanmış bir toplantı bulunmasa da kendiliğinden bir görüşme gerçekleşmesi mümkün.

Sport gazetesi, Mendes'in öğleden sonra saat iki sularında özel jetlerin bulunduğu binaya, Barcelona'ya yapacağı kısa bir ziyaret kapsamında ineceğini aktardı.

Mendes, Barcelona'da yalnızca birkaç saat kalacak ve bu süre zarfında bazı yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve birkaç toplantı yapmayı planlıyor.

Şehirdeki varlığı, ilke olarak Barcelona'ya yönelik özel bir ziyaretle bağlantılı değil; ancak Mendes ile Katalan kulübü arasındaki mükemmel ilişki göz önüne alındığında, gün içinde bir görüşme yapılması ihtimali de göz ardı edilemez. Zira Portekizli menajer, son yıllarda ve özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde kulübün en önemli müttefiklerinden biri oldu.

Yolculuğun asıl sebebinden bağımsız olarak, işi kaçınılmaz biçimde müvekkillerinin sportif durumuyla bağlantılı. Barcelona'da özel bir ilgiyi hak eden bir dosya var: Sezon başında beklediği rolü şu ana kadar elde edemeyen Alejandro Balde'nin dosyası.

Transfer döneminin son günlerinde Balde, Hansi Flick ile bir görüşme yaptı ve bu görüşmede kalma isteğini iletti; ayrıca durumunu değiştirebileceğine dair inancını dile getirdi. Futbolcu, önceki sezonlarda Avrupa'nın en önemli bek oyuncuları arasına girdiği dönemlerde sergilediği seviyeyi yeniden yakalayabilecek tüm kapasiteye sahip olduğuna hâlâ inanıyor.

Ancak rekabet son derece çetin. Flick, şu anda hazır olma açısından daha iyi durumda olan başka seçeneklere sahip olduğunu düşünüyor. Ayrıca Xavi Espart'ın gösterdiği yüksek performanslar, Balde'nin forma şansı bulmasını daha da zorlaştırıyor.

Tam tersine, Jorge Mendes'in temsil ettiği en önemli futbolculardan biri olan Lamine Yamal, bambaşka bir durum yaşıyor. Barcelona'nın yıldızı, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor ve olağanüstü performanslarıyla Ballon d'Or adayı olarak kendini göstermeye devam ediyor.

Barcelona'da, onun seviyesinden ve içinde bulunduğu durumdan büyük mutluluk duyuyorlar. Lamine'in durumu, Balde'nin durumuyla ilgili değil; ancak o da Mendes'i Barcelona'nın günlük işleyişine sıkı sıkıya bağlayan futbolcular grubunun bir parçası.

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