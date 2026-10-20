Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Afrika kökleriyle olan ilişkisinin ayrıntılarını ve Ekvator Ginesi'ndeki Bata şehrine yaptığı tek ziyaretine dair anılarını anlattı; oraya geri dönme arzusunu dile getirirken, ebeveynleriyle olan ilişkisinden ve annesinin çocukluğunda hayatında oynadığı rolden de söz etti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre,Yamal, 3 Cat kanalının hazırladığı (304 Devrimi) adlı belgesel filmde çocukluğundan, ailesinden ve köklerinden söz etti; büyüdüğü Rocafonda şehrindeki anılarını yeniden canlandırdı ve futbol sahalarının dışındaki hayatından bazı kesitleri paylaştı.

Yamal, İspanya La Liga, İspanya Süper Kupası ve Dünya Kupası kupalarını kazandığı olağanüstü bir sezon geçirdikten sonra, 2026 Ballon d'Or ödülünün en önde gelen adaylarından biri olarak görülüyor.

Ödül üzerindeki rekabet oldukça çekişmeli olmasına rağmen, Barcelona'da 10 numaralı formayı giyen oyuncu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium tiyatrosunda düzenlenecek törende ödülü kazanabileceğine inanıyor.

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Genç kanat oyuncusunun Barcelona'nın A takımına uzanan yolculuğu kolay olmadı; zorlu bir çocukluk geçirdi, ancak her zaman ebeveynleri Munir Nasraoui ve Sheila Ebana'nın desteğine sahip oldu.

Yamal, Mataró şehrinin en ünlü mahallelerinden biri olan Rocafonda semtinde büyüdü ve belgesel filmde şöyle dedi: "Küçükken sahip olduğum tek şey Rocafonda'ydı; çünkü büyükannem, kuzenlerim ve tüm arkadaşlarım orada yaşıyordu."

Yamal'ın babası Fas kökenli olmakla birlikte, yeni bir hayat arayışıyla Katalonya bölgesine geldi.

Oyuncu, babasıyla olan ilişkisinin doğasını şöyle açıkladı: "Babam o kadar genç ki, onunla hem bir arkadaş hem bir baba, hem de benim için her şey gibi muhatap olabiliyorum. Onu her gün görüyorum ya da her gün onunla konuşuyorum. Onunla PlayStation oynamak için evine gidiyorum ya da o gelip arkadaşlarımla konuşuyor; birlikte yemek yemeye çıkıyoruz ve birlikte birçok şey yapıyoruz."

Yamal: Bata'ya geri dönmek istiyorum

Buna karşılık, Yamal'ın annesi Ekvator Ginesi kökenli, daha spesifik olarak oyuncunun çocukken ziyaret ettiği Bata şehrinden.

Yamal, o ziyaret hakkında şunları söyledi: "Oraya yedi yaşındayken gittim ve yalnızca bir kez ziyaret ettim, ama oraya geri dönmek istiyorum; gerçekten istediğim şey bu."

Ve ekledi: "Orada bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlıyorum, ama küçükken fotoğraf çektirmeyi sevmezdim; annem beni buna zorladı, çünkü büyüdüğümde bu fotoğrafın güzel bir anı olacağını söyledi."

Barcelona'da 10 numaralı formanın sahibi, (304 Devrimi) belgesel filminde, o fotoğrafın kendisi için olağanüstü bir anı olduğunu açıkladı ve şöyle dedi: "Ona kendimi çektirmesine izin verdiğim tek fotoğraf ve sahip olduğum tek fotoğraf bu. Köklerime, toprağıma ve annemin toprağına dair güzel bir anı. Büyük bir özlemle geri dönmeyi bekliyorum."

Gine köklerinden en çok neyi miras aldığı sorulduğunda ise Yamal, bunun neşe olduğunu söyledi ve şöyle açıkladı: "Sanırım neşeli bir insanım ve neredeyse her zaman gülümsüyorum."

Yamal, çocukluğunda hayatındaki en etkili kişilerden biri olarak gördüğü annesini överek sözlerini şöyle tamamladı: "Annem küçükken örnek aldığım kişilerden biriydi, çünkü gözümde sorumluluk sahibi, saygılı ve çalışkan bir insandı. Üstelik yorgun olsa bile, eve döner dönmez her zaman benimle konuşurdu."







