Yamal, Suudi Arabistan maçında İspanya kadrosuna geri dönüyor… Donis ise ona karşı yeni bir taktikle sahaya çıkacak

Sırasıyla İspanya ve Suudi Arabistan milli takımlarının teknik direktörleri olan Luis de La Fuente ve Yunan Georgios Donis, 2026 Dünya Kupası finallerinde oynanacak beklenen maçlarının resmi kadrolarını açıkladı.

Suudi Arabistan milli takımı, bugün Pazar günü, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İspanya milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

De la Fuente, ilk turda Cape Verde ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta yedek kulübesinde başlayan Lamine Yamal’ı ilk 11’e geri döndürmeye karar verdi.

Yamal, kadroya geri dönen tek isim değildi; İspanyol teknik direktör, Barcelona'nın bir diğer yıldızı Dani Olmo'yu da ilk 11'de sahaya sürdü. Ayrıca Alex Baena ve forvet Mikel Oyarzabal da ilk 11'de yer aldı.

İspanya milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Unai Simón

Defans: Pedro Porro - Pau Cubarsi - Aymeric Laporte - Marc Cucurella

Orta saha: Rodri - Dani Olmo - Pedri

Forvet: Lamine Yamal - Mikel Oyarzabal - Alex Baena

Buna karşılık Donis, İspanya milli takımına karşı arka hatlarda yoğun bir savunma stratejisi izlemeye karar verdi ve savunma merkezinde iki yerine üç oyuncuya güvenerek Abdülilah Al-Omari, Hassan Tambakti ve Ali Lajami'yi sahaya sürdü.

Yunan teknik direktör ayrıca orta sahayı Abdullah El-Kheibari, Naser El-Dossari ve Musab El-Juwair'den oluşan üçlüyle güçlendirirken, forvet hattında ise Salem El-Dossari ve Firas Al-Buraikan ikilisiyle yetindi.

Suudi Arabistan milli takımının kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Muhammed Al-Oweis

Savunma: Saud Abdulhamid - Abdulilah Al-Omari - Ali Lajami - Hassan Tambakti - Muteb Al-Harbi

Orta saha: Musab El-Juwair - Abdullah El-Kheibari - Nasser El-Dosari

Forvet: Firas Al-Buraikan - Salem Al-Dossari

Her iki takım da maça birer puanla giriyor. "Yeşiller", ilk turda Uruguay ile 1-1 berabere kalırken, "Matadorlar" ise Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı.

İki takımın Dünya Kupası'nda daha önce sadece bir kez karşılaştığı hatırlanıyor; bu karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nda gerçekleşmiş ve İspanya milli takımı grup aşamasında 1-0'lık skorla galip gelmişti.