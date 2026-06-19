Yamal: Suudi Arabistan karşısında 90 dakika oynamayacağım… Ve şu anda bu yıldız benden daha iyi

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası’nda iki takım arasında oynanacak olan Suudi Arabistan maçı öncesinde, takımında yer alıp almayacağına ilişkin tutumunu netleştirdi ve geçen sezonun sonunda Barcelona formasıyla yaşadığı sakatlığın ardından hâlâ tam formuna kavuşma aşamasında olduğunu vurguladı.

İspanya milli takımı, ilk turda Kap Verde’ye yenildikten sonra, önümüzdeki Pazar günü 8. grupta oynanacak olan bu maçın önemi daha da arttı; bu durum, yaklaşan karşılaşmayı takımın eleme şansını güçlendirmek için kritik bir fırsat haline getirdi.

Yamal, ilk tur maçının son üç saatinde oyuna yedek olarak girdi, ancak La Roja’yı mağlubiyetten kurtaramadı.

İspanyol devlet televizyonu (RTVE) ile yaptığı röportajda Yamal, şu anda bir maçı baştan sona oynayabilecek kadar hazır olmadığını belirterek, “Bir maçı baştan sona oynayabilecek kadar hazır olduğumu sanmıyorum. Henüz çok erken ve acele etmeye gerek yok” dedi.

Oyuncu, “Hâlâ uyum sürecindeyim, 90 dakika boyunca oynamak için henüz uygun bir zaman değil, ancak teknik direktörün uygun gördüğü dakikalarda sahaya çıkabilirim” diye ekledi.

Barcelona oyuncusu, Dünya Kupası öncesindeki döneme de değinerek, sakatlığının kendisi için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

"Sezonun son aşamasında her oyuncu, herhangi bir sakatlık geçirdiğinde Dünya Kupası'nı düşünür; elbette kulübünü de düşünür, ancak Dünya Kupası her zaman aklındadır. Tanrıya şükür, doktorlar bana tamamen hazır olacağımı söylediler ve işte şimdi buradayım, çok mutluyum" dedi.

Nico Williams benden daha iyi

Yamal, takım arkadaşı Niko Williams hakkında da konuştu ve onun fiziksel olarak iyi durumda olduğunu vurguladı.

"Şu anda Niko fiziksel olarak benden daha iyi durumda. Acele etmeye gerek yok, çünkü yüksek seviyede oyunculardan oluşan harika bir milli takımımız var ve bu yüzden işleri sakin bir şekilde ele almalıyız" dedi.

ABD’de büyük popülerlik

ABD’de düzenlenen turnuva sırasında gördüğü büyük popülerlikle ilgili olarak Yamal, bunun konsantrasyonunu etkilemeden doğal bir şekilde karşıladığını söyledi.

"Bu durumu sakinlikle karşılıyorum, benim için farklı bir şey değil. İspanya içinde ve dışında sahip olduğum konumu biliyorum. İnsanların benden beklediği şey bu olduğu için her zaman mümkün olan en iyi performansı sergilemeye çalışıyorum" dedi.

Yamal sözlerine şöyle devam etti: “Eğer burada bir binanın üzerinde resminiz varsa, bunun nedeni sahada taraftarları etkileyen ve sizi izlemekten keyif almalarını sağlayan şeyler sunabilmenizdir.”