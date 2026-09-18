Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, ezeli rakip Real Madrid'e karşı meydan okuma bayrağını kaldırırken, Katalan takımının Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi takımlar karşısındaki zayıflığını da itiraf etti.

Yamal, "Universo Valdano" programına konuk oldu ve Jorge Valdano ile yaptığı uzun söyleşide birçok konuya değindi; ancak bunların en dikkat çekenleri Real Madrid karşılaşmaları, Şampiyonlar Ligi kompleksi ve futbolda ırkçılık oldu.

"Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmayı diliyorum"

Yamal, El Clasico maçlarından bahsederken, Real Madrid'e karşı ilk maçlarını oynayan bazı oyuncularla ilgili anılarını hatırladı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Rashford'un ilk El Clasico'sunun Santiago Bernabeu'da 2-1'lik yenilgiyle sona erdiğini hatırlıyorum. Onu oynarken izledim ve El Clasico'nun ne olduğunu henüz bilmediğini söyledim. Rövanş maçında ise El Clasico'nun anlamını kavradı; bir frikikten gol attığında ve farklı bir tempoda oynadığında."

Şöyle ekledi: "La Masia'dan geldiğinizde, oynadığınız ilk El Clasico'dan itibaren bu maçta neler olduğunu bilir ve bunun bir savaş olduğunu kavrarsınız."

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşma ihtimaline dair Yamal, "Şampiyonlar Ligi'nde daha önce hiç Real Madrid ile karşılaşmadık ve bu turnuvada onunla karşılaşmayı diliyorum" dedi.

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"Bayern ve Paris karşısında zayıf noktamız"

Yamal, Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'nde en fazla zorluk çıkardığını düşündüğü rakip türünü açıkladı ve daha çok fiziksel güce dayanan takımlara işaret etti.

Barcelonalı yıldız, 2015'ten bu yana kıta kupasının kazanılamamasıyla ilgili şunları söyledi: "Zayıf noktamız Bayern Münih ya da Paris Saint-Germain gibi rakiplerin karşısında ortaya çıkıyor; çünkü onlar fiziksel olarak daha güçlüler ve sizi çok koşmaya, maç boyunca konsantre kalmaya zorluyorlar."

Şöyle ekledi: "Arsenal'e gelince, ona karşı oynanan maç daha taktiksel oluyor ve top hâkimiyetine dayanıyor."

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya en güçlü aday sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bence Paris Saint-Germain, ama sorun şu ki kazanmanın üzerine yeniden kazanmak son derece zor. Bu, futboldaki en zor şey."

Açıklamasını sürdürdü: "Bir kupa kazandığınızda, kazanmayı tekrarlamak en zor şeydir. Bir şey kazandığımızda beni saran korku budur; rahatlığa kapılmak."

"Cezalar daha ciddi olmalı"

Barcelonalı yıldız, özellikle bazı sahalarda kendisi de birçok ırkçı olayla karşılaştığı için, futbolda ırkçılık konusuna değindi ve bu tür eylemleri yapanlara verilen cezaların sertleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Alınan bazı önlemler var, ancak bazı kararların daha ciddi olması gerekiyor. Bir kişi ırkçı bir eylemde bulunduğunda ve herkes bunu izlerken, milyonlarca çocuk da bunu takip ederken, uygun şekilde cezalandırılması gerekir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Alınan pek çok iyi önlem var, ama ben ceza yöntemini değiştirirdim. Bu, hoşgörülemeyecek bir şey."