24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

Çeviri:

Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe'nin tarihi rekoruna yaklaştı; Haaland üçüncü sırada

Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
Barcelona - Feyenoord
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Real Madrid - Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
L. Yamal
E. Haaland
K. Mbappe
FC Porto - M.City
FC Porto
M.City
M. United - M.City
M. United
Premier Lig
İspanya
Hollanda
İtalya
Norveç
Fransa
İngiltere
Portekiz

Yamal, Hollanda takımının filelerine dördüncü golü kaydetti.

Lamine Yamal, geçtiğimiz çarşamba Spotify Camp Nou'da oynanan ve turnuvanın ilk haftası kapsamında Feyenoord'un 5-1 mağlup edildiği maçta Barcelona formasıyla bir gol kaydederek, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşına gelmeden önce en çok gol atan oyuncular listesinin zirvesinde Kylian Mbappe'ye eşitlenmeye yaklaştı.

Yamal, golünü 77. dakikada direkt bir serbest vuruştan attı ve Feyenoord maçından önce 34 maçta 12 gole sahipken, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yaşından önceki gol sayısını 13'e yükseltti.

İspanyol futbolcu böylece, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin 20 yaşını doldurmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde 23 maçta 13 gol kaydederek elde ettiği rekorun peşinde koşmaya devam ediyor.

Ayrıca oku

Barcelona'nın eski yıldızı: Real Madrid'in o üçlüsüne sahip olsaydım maç boyunca otururdum

Videoyla: Magdi Abdelghani: Amrouche öfkesinde aşırıya kaçıyor ve bu davranışı benimle olsaydı öyle kolay geçmezdi

Manchester City'nin forveti Norveçli Erling Haaland, sadece 8 maçta attığı 10 golle bu listede üçüncü sırada yer alıyor ve böylece üçlü arasında en iyi gol ortalamasına sahip isim oluyor.

13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal 19 yaşında ve bu, Mbappe'nin rekorunu kırmak için çalışmaya devam edeceği, 20 yaş altında bir tam sezon daha kazandırıyor kendisine.

İspanyol futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yaşına gelmeden 5 golle ve 19 yaşına gelmeden 11 golle en çok gol atan oyuncu rekoruna zaten sahip.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin