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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde asist krallığının zirvesinde: Diaz da üst sıralarda Şampiyonlar Ligi'nde fırsat üretiminin lideri Yamal, Diaz ise seçkin bir basamakta

B. Diaz
L. Yamal
Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Real Madrid - RB Leipzig
RB Leipzig
Fas
İspanya
Fransa
Almanya

Faslı yıldız listede yer alıyor

Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki hafta sonunda 4 net fırsat yaratarak, "Squawka" istatistik ağının verilerine göre, gol fırsatı üretiminde listenin zirvesinde yer alıyor.

Yamal, bu sayıda Avusturya ekibi LASK'ın oyuncusu Kamerunlu Ivan Dibango ile eşitlik içinde bulunuyor; ancak daha az süre oynadığı için sıralamada onun önünde yer alıyor.

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Real Madrid'in oyuncusu Faslı yıldız Brahim Diaz, 3 fırsatla üçüncü sırada yer alıyor. Aynı sayıya Manchester United'ın oyuncusu Youri Tielemans, Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele ve Real Betis'in oyuncusu Isco da sahip.

Real Madrid'in oyuncusu Arda Güler ise 2 fırsatla yedinci sırada bulunuyor. Arsenal'in forveti Kai Havertz, Paris Saint-Germain'in oyuncusu Desire Doue ve Villarreal'in oyuncusu Tajon Buchanan da aynı sayıya ulaştı.

Yamal, geçtiğimiz salı günü Türkiye'de Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçta iki asist yaparak Katalan ekibini ilk iki haftada tam puan toplamaya taşımıştı.

Barça, 6 puanla turnuva puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor; lider ve son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in yalnızca attığı gol farkıyla gerisinde bulunuyor. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin gelecek haftasında bu takımla karşılaşacak.

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