Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid ve Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili son dönemde yaşanan, hakem hataları ve gazetecilerle anlaşmazlıklar konusundaki tartışmaya girmekten kaçındı.

Yamal, Teledeporte programına yaptığı ve Sport gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Açıkçası bununla pek ilgilenmiyorum ve konu beni çok da ilgilendirmiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Barcelona kazanmaya devam ettiği sürece konuşulacak bir şey yok, biz sadece oyun tarzımıza ve galibiyetlerimize odaklanıyoruz."

Barça'nın yeni transferleri hakkında ise şu yorumu yaptı: "Çok iyi uyum sağlayan Joan Garcia, Rodri ve Karim Adeyemi. Hepsi harika bir seviye sergiliyor. İyi bir fiziksel kondisyonla geldik."

Şunları vurguladı: "Teknik direktör Hansi Flick bizimle ne kadar çok vakit geçirirse, birbirimizi o kadar iyi anlıyoruz; oyuncular da kendi aralarında öyle."

Yamal şu ifadeleri kullandı: "Daha profesyonel oldum ve bu benim için biraz zordu. Sonuçta 17 yaşındayken bazı şeyler vardı, ama 19 yaşında kendine 'Böyle olmalıyım' diyorsun."

Kişisel anlamda olgunlaşması ve dengesi hakkında ise şunları söyledi: "Bence bu ortada. Ne kadar mutluysam, o kadar iyi performans sergiliyorum."