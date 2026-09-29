Lamine Yamal, Hırvatistan karşısındaki mücadelede bir dizi rekor kırarak İspanya Milli Takımı'ndaki muhteşem formunu sürdürdü ve Avrupa futbolunun en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak konumunu perçinledi.

Yamal, iki gol atıp bir gole asist yaparak İspanya Milli Takımı'nı Hırvatistan karşısında 4-1'lik büyük bir galibiyete taşıdı. UEFA Uluslar Ligi A Ligi Üçüncü Grup ikinci hafta maçı bu akşam salı günü "Ramon Sanchez Pizjuan" Stadı'nda oynandı.

"Stats Foot" istatistiklerine göre Yamal, İspanya Milli Takımı ile aynı maçta hem gol atıp hem de asist yapmayı kariyerinde ilk kez başardı.

"Mister Chip" hesabının yayınladığı istatistiğe göre Yamal, 19 yaş 78 günlük yaşıyla, İspanya Milli Takımı tarihinde bir maçta iki ya da daha fazla gol atıp bir de asist yapan en genç oyuncu oldu.

Aynı başarıyı 21 yaş 273 günlükken elde eden Raul ikinci sırada yer aldı; bu, Eizaguirre'nin de aynı rakama ulaştığı yaşın aynısıydı.

Ayrıca "Stats Foot" istatistiğine göre Yamal, A Milli Takımıyla 10 gol sayısına ulaşan en genç Avrupalı oyuncu oldu. Bu başarıyı ondan önce en son, 26 Ağustos 1960'ta 18 yaş 10 aylıkken bunu gerçekleştiren Danimarkalı Harald Nielsen elde etmişti.

Barcelonalı yıldızın rakamları bununla da sınırlı kalmadı. Aynı Fransız ağın belirttiğine göre Yamal, kulübü ve ülkesinin milli takımıyla oynadığı son 8 maçta 11 gol atıp 7 asist yaparak toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ise "WhoScored" istatistiklerine göre Yamal, 4 gole katkı yaparak şu ana kadar gollere en fazla katkı sağlayan oyuncular listesinin başında yer alıyor.



