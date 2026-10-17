Real Betis oyuncusu Facundo Bernal, Barcelona karşılaşmasında Lamine Yamal ile girdiği arbede sonrası kırmızı kart görmesinin ardından en az 4 maç ceza alma riskiyle karşı karşıya. Hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın raporuna göre Betis oyuncusu, Katalan ekibinin yıldızının yüzüne iki kez kafa attı.

Maçta ilk yarıda Giovani Lo Celso'nun golünün iptal edilmesinin yanı sıra, ikinci yarının başında tartışmalı bir olay yaşandı. Betis oyuncusu Valles'in Fermin Lopez'i sert şekilde yere sermesinin ardından Lamine Yamal takım arkadaşına destek vermek için araya girdi; ardından durum oyuncular arasında bir arbedeye dönüştü. Bu sırada Bernal, Barcelona oyuncusuna sert biçimde müdahale etti ve hakem kendisine kırmızı kart gösterdi.

De Burgos Bengoetxea raporunda şu ifadeleri kullandı: "54. dakikada 6 numaralı oyuncu Facundo Bernal Cruz şu nedenle oyundan atıldı: Bir arbede sırasında bu oyuncu rakibini boynundan tuttu ve top oyunda değilken üst üste iki kez yüzüne kafa attı. Rakip oyuncunun tıbbi yardıma ihtiyacı olmadı ve maçı tamamlayabildi."

12 maça kadar çıkabilecek ceza

Rapora göre Bernal, Disiplin Talimatı'nın 103. maddesine dayanarak en az 4 maç ceza alabilir. Bu madde, bir başka kişiye yaralanmaya yol açmayacak şekilde saldırıda bulunulması halinde, bu eylem oyunun durduğu sırada veya müdahalenin imkânsız olacağı biçimde toptan uzakta gerçekleşmişse, 4 ila 12 maç arasında ceza verilmesini öngörüyor.

Barcelona oyuncusunun sakatlanmamış olması cezanın belirlenmesinde önem taşıyor; zira rapora göre saldırı sonucu bir sakatlanma meydana gelmiş olsaydı ceza 6 ile 15 maç arasında değişebilirdi.

Buna karşılık oyuncu, oyun içindeki şiddete ilişkin 130. maddenin uygulanmasından yararlanmaya çalışabilir; bu da 2 ila 3 maç arasında daha hafif bir cezanın kapısını açabilir. Ancak saldırının top oyun dışındayken gerçekleştiğini vurgulayan hakem raporunun açık ifadeleri göz önüne alındığında bu olasılık daha düşük görünüyor.

Betis teknik direktörünün karıştığı bir başka olay

Tartışmalı olaylar Bernal'ın kırmızı kart görmesiyle sınırlı kalmadı. Hakem raporunda ayrıca Real Betis Teknik Direktörü Manuel Fajardo Mateo'nun, dördüncü hakem Alejandro Clemente Ortuno'ya yönelik bir davranışına da yer verildi.

Raporda şu ifadeler kullanıldı: "İlk yarıya ilişkin video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin ardından, Real Betis Balompie Teknik Direktörü Sayın Manuel Fajardo Mateo, dördüncü hakemin bulunduğu alandaki topa vurdu; top dördüncü hakemin bacağına çarparak hafif bir yaralanmaya neden oldu."

Bu olay, teknik direktörün disiplin açısından sorumlu tutulmasına imkân veren resmi bir kayda sahip olması halinde kendisine ceza verilmesiyle sonuçlanabilir. Aksi halde ceza, olay nedeniyle para cezası şeklinde kulübün kendisine yönelebilir.