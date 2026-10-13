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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Yamal mı? O da kim? Tanımıyorum: Galatasaraylı futbolcu Barcelona yıldızıyla alay etti

Galatasaray U19 - Barcelona U19
Galatasaray U19
Barcelona U19
UEFA Youth League
L. Yamal
M. Lemina
Türkiye
İspanya
Gabon

Hızla yayılan eski açıklamalarda

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak maç öncesinde geniş bir tartışma başlattı. Genç İspanyol yıldız Lamine Yamal hakkında daha önce yaptığı ve takım arkadaşı Leroy Sane'yi Barcelona'nın yükselen yeteneğine tercih ettiği açıklamaları yeniden gündeme geldi; bu sözler Katalan takımının taraftarları nezdinde kabul görmedi.

Gabonlu milli oyuncunun açıklamaları, Ağustos 2025'te kendisiyle yapılan bir röportaj sırasında ortaya çıktı. Alman kanat oyuncusu Sane ile Lamine Yamal arasında kendi görüşüne göre hangisinin daha iyi olduğu sorulduğunda, herkesi şaşırtan sert bir yanıt verdi: "Lamine Yamal kim? Onu tanımıyorum. Ben Sane'yi tanıyorum."

Açıklamanın üzerinden aylar geçmesine rağmen, Barcelona ile Galatasaray maçının yaklaşması bu sözleri yeniden ilgi odağı haline getirdi. Video, özellikle İspanyol kulübünün taraftarları arasında sosyal medya platformlarında tekrar yayıldı. Taraftarlar, genç oyuncunun Avrupa futbolunda ulaştığı konum göz önüne alındığında, Lemina'nın sözlerini Yamal'ın ve yeteneğinin değerini küçümsemek olarak değerlendirdi.

Galatasaraylı orta saha oyuncusunun bu sözleri şaka yoluyla mı söylediği, yoksa kasıtlı olarak Barcelona taraftarlarını provoke etmek mi istediği netleşmedi. Ancak Sane ile Yamal arasında yaptığı karşılaştırma, Avrupa kıtasının en önemli genç yeteneklerinden biri haline gelen İspanyol kanat oyuncusunun kariyerinde yaşadığı büyük gelişim göz önüne alındığında ayrı bir önem kazandı.

Lemina'nın bu yanıtıyla, Galatasaray'da soyunma odasını paylaştığı Sane'ye desteğini göstermek istediği anlaşılıyor. Ancak açıklamaları, Avrupa maçı öncesinde yeni bir tartışma konusuna dönüştü ve iki takım arasındaki karşılaşmanın sonucuna tüm gözlerin çevrildiği bir dönemde mücadeleye daha fazla heyecan kattı.

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