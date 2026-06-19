Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın kanat oyuncusu Lamine Yamal, önümüzdeki Pazar akşamı 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turu kapsamında Suudi Arabistan ile oynanacak maç öncesinde Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı Neymar da Silva hakkında ilgi çekici bir açıklama yaptı.

Yamal, İspanya'nın resmi televizyon kanalı "RTVE"ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Neymar, futbolda benim rol modelimdir, ancak Messi tarihin en iyisidir ve bu konuda tartışma yoktur. Aksini kanıtlamaya çalışanların ise şüphesiz bir sorunu vardır."

Yamal sözlerine şöyle devam etti: “Messi ve Mbappé’nin ne yaptığını (gol atmalarını) düşünmüyorum. Ben kendime ve milli takımıma odaklanıyorum. Çok gol atsam bile turnuvadan elenebiliriz ve bu üzücü bir durum olur.”

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Eleme turlarında Arjantin ile karşılaşma olasılığı konusunda ise Yamal, İspanya milli takımının adı ne olursa olsun hiçbir rakipten korkmadığını ve her zaman galibiyet peşinde olduğunu belirtti.

Bu konuda şunları söyledi: “Dünya Kupası’nı kazanmak istiyorsak, en iyi takımları yenmeliyiz. Eğer 32’li turda Arjantin ile karşılaşmazsak, daha sonra ya da hatta finalde karşılaşabiliriz.”

Son olarak şunları ekledi: “Biz İspanya’yız ve her zaman dünyanın en iyi takımlarıyla oynamak istiyoruz.”