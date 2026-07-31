Geçtiğimiz yıl zaferden yalnızca bir adım uzakta duran Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Fransız Onze Mondial dergisinin taraftar oylarıyla dünyanın en iyi oyuncusuna verdiği "Onze d'Or" 2026 ödülüne üst üste ikinci kez aday gösterilerek yeniden bireysel dünya ödüllerinin gündemine dönüyor.

Yeni adaylık, 2025 yılında yaşanan heyecanlı yarışı akıllara getiriyor. O dönemde Yamal, dönemin Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé ile karşı karşıya gelmiş; oyların yalnızca %2,5'ini aşmayan küçük bir farkla sonuçlanan bu mücadelede Yamal her iki ödülde de ikinci sırada yer almıştı.

Bugün ise Dünya Kupası'nı kazandığı olağanüstü bir sezonun ardından 19 yaşındaki oyuncu, ikincilik kaderini kırmak ve altın ödülü kapmak için her zamankinden daha yakın görünüyor.

Belirleyici olan taraftarın sesi

Gazeteciler tarafından belirlenen Ballon d'Or'un aksine "Onze d'Or", Fransız derginin web sitesi üzerinden yapılan açık taraftar anketine dayanılarak veriliyor. Bu durum, Barcelona ve hücum futbolu tutkunları arasındaki muazzam popülaritesi sayesinde Yamal'a belirgin bir avantaj sağlıyor.

Favori oyuncuna oy vermek için (buraya) girebilirsin.

Fransız Onze Mondial dergisi, Onze d'Or 2026 ödülünü kazanmak için yarışacak 11 adaydan oluşan listesini açıkladı. Listenin başında ödülün sahibi Ousmane Dembélé ve 2025 versiyonunda ikinci olan Barcelona yıldızı Lamine Yamal yer alıyor.

Liste ayrıca şu isimlerden oluşuyor: Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia, formda Fransız Michael Olise, İngiliz golcü Harry Kane, Manchester United'ın Portekizli kaptanı Bruno Fernandes, Paris Saint-Germain'in genç yeteneği João Neves, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappé, Arsenal'in sağlam savunmacısı William Saliba, Paris orta saha oyuncusu Vitinha ve Arsenal'in orta saha yıldızı Declan Rice. Ödülün sahibi, Fransız derginin web sitesindeki taraftar oylamasıyla belirlenecek.

Köklü bir Barcelona mirası

Ödül, Hollandalı Rob Rensenbrink'in kazandığı 1976 yılına dayanıyor; ancak tarihi güçlü bir şekilde Barcelona ile bağlantılı. Lionel Messi dört kez kazanarak ödülün zirvesine oturdu. Onu Camp Nou'dan geçen efsaneler takip ediyor: Diego Maradona, Thierry Henry ve Ronaldo Nazário ikişer kez, ayrıca Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Antoine Griezmann ve Ousmane Dembélé birer kez.

Barcelona'nın varlığı yalnızca oyuncu kategorisiyle sınırlı değil. Aynı yılın en iyi teknik direktör ödülünde, aralarında Luis Enrique ve Unai Emery'nin de bulunduğu altı isim yarışıyor; her ikisinin de Katalan kulübüyle bir geçmişi var. Barcelona bu kategoride de altın bir siciline sahip: Pep Guardiola'ya ait üç, Johan Cruyff'a ait iki ve Frank Rijkaard'a ait bir ödül.

İdeal kadroda Barcelona üçlüsü

Katalan tablosu, Onze Mondial anketinde 2026 yılının ideal kadrosunu belirlemek için üç oyuncunun aday gösterilmesiyle tamamlanıyor: Pau Cubarsí, Pedri ve Lamine Yamal. Böylece Messi, Ter Stegen, Jordi Alba, Araújo ve Umtiti'nin önceki versiyonlarda başlattığı bir geleneği sürdürüyorlar.