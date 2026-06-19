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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Yamal: "Messi mi? Her maç, onun tarihin en büyüğü, GOAT olduğunu kanıtlıyor."

Transfers
İspanya

İspanya’nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, RTVE’ye verdiği röportajda Lionel Messi’ye değindi: “Messi’nin hat-trick’i mi? Oynadığı her maçta tarihin en büyük futbolcusu olduğunu kanıtlıyor.”


"Hâlâ şüphe duyanlar varsa, bunu kasten arıyorlar demektir. Leo, tüm zamanların en iyisidir (GOAT)." Buna rağmen The Athletic dergisi, Dünya Kupası'nı etkileyecek ilk 50 isim listesinde Yamal'ı üçüncü sıraya yerleştirirken Messi'yi 25. sıraya koydu – “koşmuyor, artık pres yapmıyor, sadece tempo düşük olduğunda fark yaratabilir” – ve Ronaldo’yu ise listenin en altına yerleştirerek, onun listeye alınmasını “bıraktığı miras nedeniyle yapılan bir seçim” olarak nitelendirmiş, ancak “eğer kendisi ve rekorları için oynarsa, Portekiz kaybeder” demişti.

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