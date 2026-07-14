Yamal, Mbappé üzerindeki ezici üstünlüğünü sürdürüyor… ve onu üçüncü kez mağlup ediyor

Barcelona ve İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid ve Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé ile olan bire bir mücadelelerde üstünlüğünü sürdürdü.

İspanya, Salı akşamı Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

Kylian Mbappé bugün gol atamadı, Yamal ise penaltı kazandırarak takımının galibiyetine katkıda bulundu ve La Roja bu penaltıdan ilk golünü attı.

İki oyuncu arasında oynanan 11 karşılaşmanın 9'unda Yamal üstünlük sağlarken, Mbappé sadece iki kez galip geldi.

Dallas'taki maç, ikilinin milli takım formalarıyla oynadıkları üçüncü karşılaşmaydı ve bu bağlamda İspanyol oyuncu mükemmel bir sicile sahip: arka arkaya 3 galibiyet.

Yamal’ın ilk galibiyeti, İspanya formasıyla son Avrupa Şampiyonası yarı finalinde geldi; Münih’teki Allianz Arena’da skoru eşitleyen muhteşem bir gol attı ve birkaç dakika sonra Dani Olmo maçı kazandıran golü attı.

İkinci galibiyet ise bir yıl önce Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde gerçekleşti; İspanya, heyecan verici bir skorla (5-4) galip geldi ve bu maçta Yamal iki gol atarken, Mbappé ise Fransa adına bir gol kaydetti.

Üçüncü zafer ise genç Barcelona yıldızının 2026 Dünya Kupası yarı finalinde geldi; bu galibiyetle İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu hayaline dev bir adım daha yaklaştı.