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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"Yamal, Mbappe'den daha zarif".. sözü Mehdi Benatia'dan: Ballon d'Or tartışmasına sert çıkışla dahil oldu Not: Başlıktaki ".." ayırıcı Türkçe konvansiyonuna uygun değil, yeniden düzenliyorum: "Yamal, Mbappe'den daha zarif": Mehdi Benatia güçlü açıklamalarıyla Ballon d'Or tartışmasına dahil oldu

Ballon d'Or
Elche - Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
K. Mbappe
M. Benatia
L. Yamal
İspanya
Fransa
Fas

26 Ekim'de ödül töreni

  Marsilya'nın eski sportif direktörü Faslı Mehdi Benatia, 2026 Ballon d'Or ödülü etrafında dönen tartışmalar hakkındaki görüşünü paylaştı.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, "France Football" dergisine verdiği röportajda Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini belirtmişti.

 Bu açıklama Avrupa'nın dört bir yanında sert tartışmalara yol açtı ve kendisine acımasız eleştiriler getirdi.

 Bu duruma dair görüşler bölünürken, Mehdi Benatia bugün pazar günü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 "Canal Football Club" kanalının yeni yorumcusu, Real Madrid forvetinin açıklamalarını neden beğenmediğini açıklamak istedi.

Benatia şunları söyledi: "Kylian'ı çok beğeniyorum ve o da bunu biliyor. Ancak röportajını beğenmedim. Futbol konusunda geniş bir bilgiye sahip olduğu açık ve bu hoşuma gidiyor. Fakat örneğin Lamine Yamal'ın açıklamasını tercih ettim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşının küçüklüğüne rağmen onu daha zarif buldum. Ben oyuncuyla tartışmıyorum. Kvaratshelia da olacak, tüm büyük maçlarda belirleyici olan Ousmane Dembele de öyle. Dünya Kupası'nda 6 gol attı."

Mehdi ekledi: "Kylian Ballon d'Or'u kazanırsa şaşırmam. Sezonu Şampiyonlar Ligi gol kralı olarak bitirdi. Bunu söylemesine gerek yok, özellikle de rakip diğer oyuncularla arası iyiyken. Bu biraz garip bir durum."

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 İngiltere'nin başkenti Londra, 26 Ekim 2026'da Ballon d'Or ödül törenine ev sahipliği yapacak. Ödülün tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkentinde düzenlenecek olan bu etkinlik, dünya futbolunun zirvesine oturacak ve oyunun en önemli bireysel ödülünü kazanacak oyuncunun kimliğini öğrenmek için küresel bir merakla bekleniyor.

France Football dergisi, UEFA ile iş birliği içinde ödül için 30 adaydan oluşan bir liste açıklamıştı.

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