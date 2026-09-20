Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Vinicius Junior'ın elinde bulunan rekoru kırdı. En az 2013-2014 sezonundan bu yana İspanya Ligi'nde 50 asiste ulaşan en genç oyuncu oldu; bunu 19 yaş 68 günlükken başardı ve Katalan takımıyla oynadığı 159 resmi maçta asist sayısını 51'e çıkardı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Katalan kanat oyuncusu, Barcelona'nın Sevilla'yı 3-1 yendiği maçta belirleyici bir rol üstlendi. Takım arkadaşı Raphinha'ya iki asist yaptı; hat-trick yapan Raphinha, teknik direktör Hansi Flick'in takımını liderliği korumaya ve galibiyet serisini eksiksiz sürdürmeye taşıdı.

Yaptığı iki asist sayesinde genç kanat oyuncusu, ilk takımla tüm kulvarlarda oynadığı 159 resmi maçtaki asist sayısını 51'e çıkardı ve 19 yaş 68 günlükken 50 asist barajını aştı.

En az 2013-2014 sezonundan bu yana İspanya Ligi'nde hiçbir oyuncu bu rakama daha genç yaşta ulaşmamıştı.

Geri dönüşte belirleyici oldu

Maç Barcelona için iyi başlamadı; Sevilla 19. dakikada Youssef Fofana'nın kafa vuruşuyla öne geçti, ancak sadece üç dakika sonra Raphinha beraberliği sağladı.

Lamine Yamal, 8. dakikada attığı falsolu şutla kaleci Vlachodimos'u topu uzaklaştırmaya zorlamış, top da sonunda direğe çarpmıştı; böylece Endülüs takımına erken bir uyarı göndermişti.

Aradan sonra genç kanat oyuncusunun maçtaki etkisi daha da belirginleşti; 52. dakikada topa Sanchant'tan önce ulaşan Raphinha'nın kafayla ağlara gönderdiği ortayı yaptı ve Barcelona'yı 2-1 öne geçirdi.

Brezilyalı yıldız, 69. dakikada hat-trick'ini tamamladı ve Katalan takımının 3-1'lik galibiyetini garantiledi.

Vinicius'u 3 yıldan fazla farkla geride bıraktı

Rekor, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın elindeydi; Vinicius, kraliyet takımının forması altında 50. asistini Mayıs 2023'te, 22 yaş 298 günlükken kaydetmişti.

Böylece Lamine Yamal, aynı rakama Brezilyalı kanat oyuncusundan üç yıl 230 gün daha genç yaşta ulaştı; bu fark, söz konusu başarıda yaş bakımından ne kadar büyük bir üstünlük sağladığını yansıtıyor.

Her 3 maçta bir asist

Barcelona akademisi mezununun rakamları, yaşındaki bir oyuncu için alışılmadık bir istikrar düzeyini yansıtıyor; 159 maçta yaptığı 51 asist, her 3 maçtan biraz fazlasında bir asiste denk geliyor.

Bu ortalama, genç kanat oyuncusunun Katalan takımının hücum oyununun kurgusunda oynadığı büyük rolü teyit ediyor.

Lamine Yamal, Sevilla'da bu izini bir kez daha teyit etti; Raphinha'nın hat-trick'iyle ışıkları üzerine topladığı bir gecede, genç yıldızın asistleri Barcelona'nın üç golünden ikisinin ardındaydı. Ayrıca 19 yaşında yeni bir rekor kırarak, futbol dünyasında yerini çoktan sağlamlaştırmış oyuncuların önüne geçti.



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