Yamal, Les Bleus’u kışkırtıyor: Bizi korkutan Fransa… Kendimizi dünya şampiyonu olarak görüyoruz

İspanyol yıldız Lamine Yamal, milli takımının Fransa engelini aşıp Dünya Kupası finaline yükselebileceğine olan mutlak güvenini vurguladı ve “La Roja”nın Avrupa Şampiyonası’nı kazandıktan sonra kimseden korkmadığını belirtti.

Pazartesi akşamı, 19. yaş gününe denk gelen basın toplantısında konuşan Yamal, İspanya'nın Fransa ile oynadığı son iki maçta galip geldiğini belirterek, "Fransa'nın korkacağı bir takım varsa, o da biziz. Ne olacağını göreceğiz, ama biz korkmuyoruz" dedi.

Barcelona oyuncusunun bu açıklamaları, Belçika ile oynanan çeyrek final maçının ardından yaptığı ve Fransız kampında geniş yankı uyandıran önceki açıklamalarına ilişkin tekrarlanan sorulara yanıt niteliğindeydi. Yamal, Fransız savunma oyuncusu Jules Koundé’nin bu açıklamalara ilişkin yorumlarını takip ettiğini de açıkladı.

Yamal sakin bir şekilde şunları ekledi: “Fransa’dan korkup korkmadığım soruldu, ben de hayır dedim. Biz Avrupa şampiyonuyuz. Kondé’nin de dediği gibi, bu futbol ve konu kapanmıştır,” diyerek kariyerinin “en önemli maçı”na herhangi bir baskı hissetmeden hazırlandığını vurguladı.

Turnuvada oynadığı 6 maçta sadece bir gol atmasına rağmen, genç kanat oyuncusu performansında düşüş olduğunu kabul etmedi ve şöyle dedi: “Her turnuva birbirinden farklıdır. Yeteneklerimi biliyorum ve hiç endişeli değilim. En iyi formumda olmadığımı söylüyorsunuz, bu yüzden benden bir şey beklemeyin, ama umarım yarın harika bir gün olur.”

Yamal, açıklamalarını açık bir meydan okuma tonuyla şöyle tamamladı: “Kesinlikle kendimi dünya şampiyonu olarak görebiliyorum. Bu zor, ama hepimiz kendimizi 2010’da olduğu gibi şampiyon olarak görüyoruz. Neden olmasın?”, diyerek İspanya’nın yeni neslinin, Xavi ve Iniesta neslinin başarısını tekrarlama hedefine işaret etti.

İspanya ile Fransa arasındaki yarı final maçı, bugün akşam başlayacak ve dünya çapında futbolseverler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.