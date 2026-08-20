Hamza Abdelkarim, Barcelona'nın hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürdü; Mısırlı forvet 4 golle takımın hazırlık dönemi gol kralı olurken, teknik direktör Hansi Flick hâlâ yeni bir forvet transferi talep ediyor.

Katalan gazetesi "Sport", bugün perşembe günü "Hamza Abdelkarim'in Barcelona'daki devrimi" başlığıyla yayımladığı haberde, Mısır milli takımı oyuncusunun sezon başlamadan önceki haftalarda Barcelona'nın öne çıkan oyuncusu olduğunu ve kadroda başka gerçek bir forvetin bulunmayışını değerlendirdiğini belirtti.

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Flick hâlâ yeni bir "9 numara" katmak istiyor, ancak aynı zamanda dün çarşamba günü Joan Gamper Kupası'nda Mısır ekibi Al Ahly karşısında kazanılan (2-1) maçta bir gol kaydeden Hamza Abdelkarim'in sunabileceği potansiyel hakkında son derece olumlu bir izlenim edindi.

Mısırlı forvet henüz 18 yaşında olsa ve biraz tecrübeden yoksun olabilse de, "Sport"a göre kendine özgü bir gol içgüdüsüne sahip ve atakları sonuçlandırmak için doğru yerde ve doğru anda bulunmayı biliyor.

Gazete şöyle devam etti: "Hazırlık dönemindeki dört golü bunu doğruluyor; artık Barcelona'nın hazırlık dönemi gol kralı oldu ve bu, Lamine Yamal'ın geçen hazırlık döneminde 4 maçta 4 gol atarak elde ettiği başarının aynısı."

Çok hızlı geçen aylar

Hamza Abdelkarim'in adımları Barcelona'ya geldiğinden bu yana hızlandı. Başlangıçta genç takımda oynamak üzere Al Ahly'den kiralık olarak katıldı, ardından Dünya Kupası'na katılmak için Mısır milli takımına sıçradı, sonrasında Katalan kulübü sözleşmesini satın alıp 2029 yılına kadar kendisini kulübe bağlamaya karar verdi.

Daha uzun bir dinlenme dönemini hak etmesine rağmen Mısırlı forvet, iznini kısaltmakta ve daha ilk günden itibaren Flick yönetimindeki takımın hazırlıklarına katılmakta ısrarcı oldu; bu adım Alman teknik direktörün beğenisini kazandı.

Hazırlık döneminde parlayan diğer golcüler

Barcelona'nın hazırlık dönemi gol krallığı listesinin başında yer almak, oyuncunun sezon boyunca aynı seviyeyi sürdüreceğinin garantisi değil, ancak önemli bir moral kaynağı oluşturuyor.

Pau Victor da 2024'te 4 maçta 3 golle takımın gol krallığı listesinin başında yer almış, ancak deneyimi sonrasında umduğu gibi gitmemişti.

Ondan önce, 2023 hazırlık döneminde Ferran Torres 4 maçta 3 golle takımın gol kralı olmuş, Ousmane Dembélé ise 2022-2023 sezonu hazırlıklarında 5 maçta 5 gol kaydetmişti.

Son hazırlık döneminde Barcelona'nın gollerini 9 farklı oyuncu kaydetti. Bunlar:

Hamza Abdelkarim (4 gol), Jeisse Bisiou ve Raphinha (2 gol), Ibrahim Diarra, Hector Fort, Ebrima Toncara, Alex Gonzalez, Karim Adeyemi ve Lamine Yamal (1 gol).

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