Real Betis, Uruguaylı orta saha oyuncusu Facundo Bernal'e verilen 4 maçlık men cezasına karşı İspanya Futbol Federasyonu Temyiz Kurulu'na başvurmayı planlıyor. Ceza, La Liga'da Barcelona karşısında Katalan ekibinin yıldızı Lamine Yamal ile girdiği arbede sonrası gördüğü doğrudan kırmızı kart nedeniyle verilmişti.

İspanyol "Cope" kanalına göre Endülüs ekibi, İspanya Federasyonu'na bağlı Disiplin Kurulu'nun kararı kendisine bildirilir bildirilmez temyize gideceğini duyurdu. Kurul, Bernal'i, atılma sebebini şu sözlerle açıklayan hakem raporuna dayanarak cezalandırdı: "Oyuncu rakibini boynundan tuttu ve top oyun dışındayken yüzüne peş peşe iki kafa darbesi indirdi. Rakip oyuncunun tıbbi yardıma ihtiyacı olmadı ve maça devam edebildi."

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Betis, oyuncusu adına bir savunma dilekçesi sunmuştu ancak kurul bunu dikkate almadı. Kulüp, hakem raporunun açık bir hata içerdiğini, olaydan önce yaşanan arbedeyi ve hakemin yalnızca sarı kartla cezalandırdığı rakip oyuncunun müdahalesini yeterince yansıtmadığını, bunun da raporda tarif edilen saldırının doğru biçimde değerlendirilmesine imkân vermediğini savunmuştu.

Görüntüleri inceledikten ve Endülüs ekibinin savunmalarını reddettikten sonra Disiplin Kurulu, olayı, Disiplin Yönetmeliği'nin 103. maddesine göre cezayı gerektiren bir saldırı olarak değerlendirdi ve Bernal'in 4 maç men edilmesine karar verdi.

Karar uyarınca Uruguaylı orta saha oyuncusu, kulübün temyiz yoluyla cezayı hafifletmeyi başaramaması hâlinde, Betis'in Celta Vigo, Malaga ve Elche maçlarının yanı sıra Sevilla'ya karşı oynanacak derbide de forma giyemeyecek.

Buna karşılık Betis, maç nedeniyle verilen diğer iki cezayı temyize taşımayacak. Kulübün spor direktörü Manu Fajardo, video teknolojisi incelemesi sırasında topu dördüncü hakeme doğru vurarak spor nizamına aykırı davranışı nedeniyle 2 maç men cezası aldı. Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre takımın teknik direktörü Manuel Pellegrini de hakem heyetine yaptığı itirazlar nedeniyle bir ihtar aldı.