Yamal korkutucu bir Avrupa rekoru kırıyor: Yeni kurban Metropolitano mu olacak?

Barcelona önümüzdeki pazar günü Wanda Metropolitano'da konuk olacağında, tüm gözler sadece tek bir oyuncunun üzerinde olacak.

Raphinha değil, henüz yirmi yaşını bile doldurmamış bir genç; ama tüm Avrupa'nın en çözülmesi zor denklemi hâline geldi. Adı Lamine Yamal ve bu sezonki sloganı: Benim gibi gol üreten yok.

Barcelona, sezonun en önemli maçlarından birinde Atletico Madrid'e konuk oluyor; bu sadece rakiplerinin şampiyonluğun en önde gelen adaylarından biri olmasından değil, aynı zamanda ligin zirvesi de tehlikede olduğu için.

Blaugrana şu anda Simeone'nin takımına iki puan fark atarak zirvede yer alıyor ve zirvelerini korumak için ya galibiyete ya da beraberliğe ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Atletico'nun galibiyeti onları ikinci sıraya düşürecek ve Real Madrid puan olarak onlara eşitlenebilecek.

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24 gol: Tartışmasız Avrupa'nın en iyisi

Lamine Yamal, belirleyici bir rol üstlenebilecek oyunculardan biri olarak kabul ediliyor. Çünkü o, Raphinha'nın yanı sıra, sezon başından bu yana Blaugrana'nın en öne çıkan forvetlerinden biri hâline geldi. Yamal muhteşem bir seviye sergiledi ve istatistikleri de bunu doğruluyor.

Genç forvet, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol kaydetti ve 11 gol pası verdi. Başka bir deyişle, "Marca" istatistiklerine göre, takımın toplam gollerinin 24'üne, yani üçte birinden fazlasına tek başına katkı sağladı.

Avrupa'da hiç kimse Lamine'nin rakamlarına yaklaşan bir istatistiğe sahip değil. En yakın rakibi, 22 gol ve asiste sahip olan takım arkadaşı Raphinha. Lamine'nin seviyesinde öne çıkan hiçbir Avrupalı forvet bulunmuyor.

Listede üçüncü sırada, şu anda 19 gole sahip olan Mbappe geliyor. Onu sıralamada, sırasıyla 16 ve 14 gole sahip olan iki forvet, Harry Kane ve Haaland izliyor.

Lamine, Wanda Metropolitano'ya gol serisini sürdürme arzusuyla geliyor; son beş maçta, maç başına bir gol ortalamasıyla beş gol kaydetti.

Lamine, nadiren dinlendirilen oyunculardan biri. Flick en iyi ihtimalle ona maçların son bölümlerinde birkaç dakika dinlenme fırsatı veriyor, ama o düzenli olarak ilk on birde yer alan bir oyuncu. Bu nedenle, en fazla dakika oynayan Barcelona oyuncusu da kendisi.

Şu anda 1263 dakikaya sahip ve Joan Garcia'nın (1216), Cubarsi'nin (1052) ve Pedri'nin (1023) önünde yer alıyor. Bu sezon 1000 dakikayı aşan yegâne oyuncular bunlar.

Rekorlar ve Kopa Ödülü

Oyuncunun geniş çaplı övgü alması şaşırtıcı değil. Sonunda Harry Kane'e giden Ballon d'Or ödülünü kazanamamış olsa da, üçüncü kez en iyi genç oyuncu seçildi ve Kopa ödülünü aldı.

Bunun ötesinde, birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi'nde yirmi yaş altı bir oyuncu için en fazla gol rekorunu Mbappe'den aldı.

Real Madrid oyuncusu 13 gol kaydetmişti, oysa Lamine zaten 14 gole sahip ve bu rakamı artırmak için önünde hâlâ koca bir sezon var; zira önümüzdeki yaz yirmi yaşına basacak.

Hansi Flick birkaç gün önce, sezon başından bu yana sergilediği mükemmel seviyeye dikkat çekerek şöyle dedi: "Bence Lamine şu anda dünyanın en iyi oyuncusu. Performansından çok memnunum, morali çok yüksek ve tam konsantre olduğunda performansı olağanüstü oluyor."

Barcelona önümüzdeki pazar günü Atletico Madrid karşısında forvetine en iyi hâliyle ihtiyaç duyacak; çünkü zirve mücadelesinde iyi olmak yetmez, Lamine Yamal olmak gerekir.