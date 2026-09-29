Bu akşam oynanan İspanya-Hırvatistan maçı, 100 yılı aşkın tarihi olan "La Roja" tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, iki takımın UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında bu gece karşı karşıya geldiği maçta İspanya'nın Hırvatistan filelerine gönderdiği ilk golü kaydetti.

Gol, ilk hafta İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İspanya'nın etkileyici bir atağının ardından 2. dakikada geldi; Lamine o maçta da ilk golü yine 2. dakikada atmıştı.

İstatistikler konusunda uzmanlaşmış "X" hesabı "Mister Chip" şunları söyledi: "Lamine Yamal, Wembley'de 104. saniyede gol attı, bu gece de Hırvatistan filelerine 70. saniyede yeniden gol kaydetti."

Ve devam etti: "İspanya, La Roja milli takımının 106 yıllık tarihinde ilk kez arka arkaya iki maçta ilk iki dakika içinde gol kaydetti."







