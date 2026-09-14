Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, ülkesinin turnuvada şampiyonluğa ulaşmasına rağmen 2026 Dünya Kupası'ndaki performansından memnun olmadığını açıkladı. Genç yıldız, turnuva boyunca daha fazlasını ortaya koyabileceğini hissettiğini vurgulayarak, bunu 2030'daki bir sonraki edisyonda telafi etmeyi umduğunu belirtti.

Yamal, "Movistar Plus" kanalına verdiği röportajda, İspanya'nın şampiyonluğuna katkı sağlamasına rağmen Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra mutlu olmadığını söyledi. Genç oyuncu, turnuva boyunca yalnızca bir gol kaydetmişti.

Yamal, geçen sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlığın Dünya Kupası'na hazırlığını etkilediğini, ancak bunu kendisinden beklediği seviyede oynayamamasının başlıca nedeni olarak görmeyi reddettiğini açıkladı.

Barcelona'nın yıldızı şöyle konuştu: "Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra mutlu değildim. Sakatlık meselesi gerçek, ama bunun neden olduğunu düşünmüyorum, çünkü biliyorum ki Dünya Kupası başka bir zamanda düzenlenseydi, sakatlıktan dönseydim bile aynı seviyede olurdum."

Yamal, saha içindeki rollerinin her zaman rakamlara ya da istatistiklere yansımadığına dikkat çekerek, rakipten birden fazla oyuncuyu üzerine çekme yeteneğinin takım arkadaşlarına ekstra alan ve fırsat sağladığını belirtti.

Şunları ekledi: "İnsanların fark etmediği pek çok şey yaptım, mesela rakipten 3 oyuncunun dikkatini üzerime çekmek gibi. Bunu yapabilecek bir oyuncuya sahip olmanın teknik direktör için harika bir şey olduğunu düşünüyorum."

Buna rağmen Yamal, performansından memnun olmadığını vurgulayarak, aynı performansı başka bir oyuncu sergileseydi belki daha büyük övgü alacağını, oysa kendisinin İspanya Milli Takımı ile daha iyi bir seviye ortaya koyabileceğini gördüğünü ifade etti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Performansımdan memnun değildim, çünkü biliyorum ki benim sergilediğim seviyeyi başka bir oyuncu sergileseydi, harika bir Dünya Kupası geçirdiği düşünülürdü. Bana göre daha fazlasını yapabilirdim, dolayısıyla evet, ortaya koyduğum şey takıma yardımcı oldu, ama gerçekten bir sonraki Dünya Kupası'nı iple çekiyorum."

2030 Dünya Kupası edisyonuna İspanya, Portekiz ve Fas'ın yanı sıra Arjantin, Paraguay ve Uruguay ev sahipliği yapacak; bu ülkelerde açılış maçları oynanacak. Yamal, 2026 Dünya Kupası deneyiminin ardından bu turnuvada farklı bir görüntü sergilemeyi umuyor.