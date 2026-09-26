İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ilk hafta karşılaşmasında bugün cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda ev sahibi İngiltere ile oynanan maçın golünü açarak yeni bir tarihi rakama imza attı.

Barcelona forveti, ikinci dakikada İspanya'nın erken golünü kaydetti. Manchester City defans oyuncusu Marc Guehi'nin topa sahip olma hatasından yararlanan Yamal, topu kaparak ceza sahasına doğru hareketlendi ve kaleci James Trafford'un ağlarını havalandırdı.

Ayrıca oku

Klopp bir cesedi uyandırmaya çalışıyor

Mbappe'nin sakatlığının yeri Real Madrid'i korkuttu

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Yamal'ın golü İngiltere'nin Wembley Stadyumu'ndaki tarihinde yediği en hızlı üçüncü gol oldu. Bundan önce Macaristan 25 Kasım 1953'te Nandor Hidegkuti aracılığıyla, İskoçya ise 6 Nisan 1957'de Tommy Ring aracılığıyla gol atmıştı; her ikisi de ilk dakikada gelmişti.

İspanya Milli Takımı, final maçında Arjantin'i karşılıksız bir golle mağlup ederek kazandığı 2026 Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla bu karşılaşmaya çıkıyor. Ayrıca İngiltere karşısında (2-1) elde ettiği 2024 Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor. "La Roja", bu mücadeleye ardı ardına 38 maçlık yenilmezlik serisinin ardından çıkıyor.

İngiltere ise komşusu Fransa'yı çekişmeli bir maçta (6-4) mağlup etmesinin ardından 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde etmişti.

Birinci seviyenin üçüncü grubunda ayrıca aynı saatte karşılaşacak olan Hırvatistan ve Çekya milli takımları da yer alıyor.











