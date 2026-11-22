Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Villarreal oyuncusu Santi Comesaña'nın Katalan kulübü ile Real Madrid'in hakemler üzerinde kurduğu baskıya ilişkin sözlerine yanıt verdi.

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Alman teknik adam, takımının iki golle geriye düştüğü maçta Camp Nou'da 3-2'lik heyecan dolu bir galibiyete uzanmasının ardından hakem tartışmalarının sürekli tekrarlandığını vurguladı. Karşılaşma, Alman çalıştırıcının hakem kararlarına yönelik çok sayıda itirazına sahne oldu.

Flick'ten yanıt

Maç sonu basın toplantısında konuşan Flick, bu sezon daha sakin olmayı dilediğini ancak her maçta tepkilerini kontrol edemediğini söyledi. Karşılaşma boyunca oyuncularına destek olma ve onlara pozitif enerji aktarma gereği hissettiğini belirten Flick, özellikle maçta yaşanan ve kendisinin sarı kart görmesiyle sonuçlanan hakem olaylarının buna etki ettiğini anlattı.

Flick, hakemlerle teknik ekipler arasında sağlıklı bir iletişim olması durumunda herkesin pek çok sorundan kurtulabileceğini dile getirdi.

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Barcelona teknik direktörü, hakem Alejandro José Hernández Hernández'i yeniden eleştirerek maçı yönetme biçiminden memnun kalmadığını vurguladı. Dördüncü hakem ve yardımcı hakemin yedek kulübesine yaklaşımından da rahatsızlık duyduğunu belirten Flick, ikilinin kararlara dair herhangi bir açıklama yapmadan teknik ekibi sürekli gözetim altında tuttuğunu ifade etti.

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Hakemlerin birbirine yardımcı olması ve tartışmalı pozisyonların açıklığa kavuşturulması için diyalog kapısının açık tutulması gerektiğinin altını çizen Flick, ardından oyuncularından hakem meselesiyle uğraşmak yerine performanslarını geliştirmeye odaklanmalarını istedi.

Barcelona'nın geri dönüşünün sırrı

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Barcelona'nın oyunundaki büyük değişimi de değerlendiren Flick, takımın maça kötü başladığını ve yaptığı iki hatayı değerlendiren Villarreal'in ilk dakikalarda iki gol bulduğunu söyledi. Oyuncularının gösterdiği reaksiyonu ve ilk yarı bitmeden yakaladıkları fırsatları öven Flick, devre arasından sonra takım organizasyonunun düzeldiğini ve takımın yaklaşık 10 dakika içinde 3 gol atmayı başardığını anlattı.

Flick, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek potansiyele sahip bir rakip karşısında gelen geri dönüşün hak edilmiş olduğunu vurguladı.

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Penaltılar

Alman teknik adam, Raphinha'nın penaltı atışlarında etkileyici bir sicile sahip olmasına rağmen Lamine Yamal'ın maçta penaltı kaçırmasına da değindi. Kararı saha içinde oyuncuların verdiğini belirten Flick, gelecekte penaltı atıcılarının sıralamasını yeniden gözden geçirebileceğini söyledi.

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Flick, en uygun yöntemi belirlemek için iki oyuncuyla da konuşacağını ekledi ve her ikisinin de penaltı noktasından gol atabilecek yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Pedri ve Frenkie de Jong'a övgü

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Flick, orta sahada hakimiyet kuran ve oyunun temposunu üstün bir şekilde yöneten Pedri'nin performansını övdü ve onu maçın en iyi oyuncularından biri olarak gösterdi.

Frenkie de Jong, Marc Bernal ve Fermín López'e de övgüler yağdıran Flick, bazı önemli isimlerin yokluğunda bile takımın zorlu maçlarla başa çıkma ve son dakikaları yönetme konusunda daha yetkin hale geldiğini vurguladı.

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Flick, 3-2 öne geçtikten sonra Barcelona'nın oyun anlayışıyla oynamaya devam etmenin takımın gelişiminde yeni bir adım olduğunu değerlendirdi.

Flick, Balde'nin durumunu açıkladı

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Alejandro Balde'nin menajeri Jorge Mendes ile yaptığı görüşmenin ardından içinde bulunduğu durum sorulan Flick, görüşme hakkında ne oyuncuyla ne de menajeriyle konuştuğunu belirtti ve oyuncu menajerleriyle iletişim kurmanın kendi görevi olmadığının altını çizdi.

Bununla birlikte Flick, Eric García ve João Cancelo'nun bek pozisyonlarında parlamasının ardından İspanyol bekin şu an forma şansı bulmasının zor olduğuna dikkat çekti. Balde'nin fiziksel ve mental açıdan iyi durumda olduğunu belirten Flick, Barcelona'nın önümüzdeki maçlarda tüm oyuncularına ihtiyaç duyacağını söyledi.

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De Jong stoper pozisyonunda

Oyuncuların tamamı hazır olduğunda Frenkie de Jong'u orta sahada Pedri ve Rodri'nin yanında oynatmak için taktik sistemi değiştirme ihtimaline ilişkin soruya Flick, tüm seçenekler mevcut olursa konuyu değerlendireceğini söyledi.

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Frenkie'nin stoperdeki performansını da öven Flick, bu pozisyon onun doğal mevkisi olmasa da harika bir maç çıkardığını ve savunma sorumluluklarını üstlenmeye uygun bir zihniyet sergilediğini ifade etti. Flick, Pau Cubarsí'nin yokluğunda karşılaşmada onun için en iyi seçeneğin savunmanın göbeğinde oynamak olduğunu vurguladı.

Flick'in galibiyet değerlendirmesi

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Flick sözlerini, iki golle geriye düştükten sonra üç gol atmayı başaran Barcelona'nın galibiyeti hak ettiğini vurgulayarak tamamladı. Oyuncuların ortaya koyduğu performansın, mücadele etme ve skoru çevirme konusundaki büyük isteklerini yansıttığının altını çizdi. Pedri, Frenkie de Jong ve Gerard Martín arasındaki uyumu da öven Flick, takımın hâlâ gelişmeye ihtiyacı olduğunu ancak oyuncuların özellikle ikinci yarıda sergilediği seviyeden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.