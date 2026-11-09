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Yamal'ın sakatlığının ardından De la Fuente, İspanya kampına "acil durum alternatifini" çağırdı

Çek Cumhuriyeti - İspanya
Çek Cumhuriyeti
İspanya
UEFA Nations League A
L. Yamal
L. de la Fuente
V. Munoz
Çekya
İspanya

Lamine sağ dizinde ağrılardan muzdaripti

 İspanya Milli Takımı'nın hücum hattı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki iki maçı öncesinde bir dizi aksilikle karşı karşıya kaldı. İspanya, önümüzdeki perşembe günü Çekya ile, üç gün sonra da İngiltere ile karşılaşacak.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, geçtiğimiz pazar günü Real Sociedad'ın Rayo Vallecano karşısında 1-0 kazandığı maçta sakatlanan ve İspanya Milli Takımı kadrosunda yerine Jorge de Frutos'un çağrıldığı Ander Barrenetxea'nın önceden bilinen yokluğuna, Prag'daki maçta Lamine Yamal ile Mikel Oyarzabal'ın da yokluğu eklendi.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın, İspanyol Ligi'nde Atletico Madrid karşısında alınan galibiyette forma giymesinin ardından yapılan tıbbi tetkiklerde sağ dizinde ağrı olduğunun ortaya çıkması üzerine, İspanya Milli Takımı'nın önümüzdeki perşembe Prag'da oynanacak Çekya maçında yer almayacağı kesinleşti.

Bu nedenle İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, acil durum alternatifi olarak Victor Muñoz'u davet etti ve Muñoz, İspanya Milli Takımı kadrosuna bu gece katılacak.

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CZE

UEFA Nations League A

12 Kas 2026

ESP

ESP

Geçtiğimiz yaz, Osasuna'ya serbest kalma bedeli (40 milyon euro) ödenerek katıldığı Liverpool ile Muñoz, 6'sında ilk 11'de yer aldığı 12 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Luis de la Fuente'nin kadrosu şöyle oluştu:

Kaleciler: Unai Simon, David Raya, Juan Garcia, Alvaro Valles

Savunma hattı: Laporte, Cubarsi, Marc Pubill, Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Cucurella, Grimaldo.

Orta saha: Fabian, Pedri, Mikel Merino, Zubimendi, Baena, Fermin, Pablo Barrios, Marc Roca.

Hücum: Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, De Frutos ve Victor Muñoz.

 

 

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