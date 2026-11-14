Lamine Yamal'ın Barcelona ile olan hikayesini, futbol dünyasındaki ilk yıllarının ardında duran fedakarlıklara değinmeden anlamak mümkün değil.

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​Sport gazetesi, Yamal'ın dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri hâline gelmeden önce, 5 yaşından itibaren formasını giydiği La Torreta kulübünde ilk adımlarını attığını aktardı.

Orada, kendisiyle çalışan ilk antrenör olan ve Kubala olarak bilinen Inocente Díez ile tanıştı. Díez, şimdi Yamal ailesinin oyuncunun yetişme döneminde karşılaştığı zorlukları yeniden anlattı.

Özellikle Díez, Yamal'ın annesi Sheila'ya ve oğlunun Barcelona yapısına kesin olarak katılmasının temsil ettiği zor karara dikkat çekti; zira bu tercih, oyuncunun günlük hayatının bir bölümünden vazgeçmesi ve evden uzakta yeni bir döneme başlaması anlamına geliyordu.

Inocente Díez şunları söyledi: "Lamine'nin Barcelona'ya geçmesi Sheila için son derece zordu."

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Kubala, Yamal'ın 12 yaşına gelene kadar alışık olduğu çevresine bağlı kaldığını, hatta ilkokulun altıncı sınıfını bitirene dek bölgedeki okulda eğitimine devam ettiğini, bunun ardından ise La Masia akademisine kesin olarak geçtiğini hatırlıyor.

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Değişim, antrenmanları, ulaşımı ve mesleki yükümlülükleri bir arada yürütmek zorunda kalan bir aile için zordu.

Díez şöyle anlatıyor: "Çocuk ister taksiyle gitsin ister yürüyerek, bu annesi için zordu, çünkü onun işe gitmesi gerekiyordu." Díez, Lamine'nin yeteneğini geliştirmeye devam edebilmesi için günlük hayatın ayrıntılarını organize etmenin gerektirdiği çabanın büyüklüğüne de işaret etti.

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Buna rağmen Sheila, oğlunun isteğine saygı göstermesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Kubala şöyle hatırlıyor: "Kararını verdi ve şöyle dedi: Onun istediği bu."

Kubala, bu tür kararlarda ailelerin çocuklarına eşlik etmelerinin ve bu kadar erken bir yaşta böylesine önemli bir adım atmanın doğurabileceği sonuçları onlara anlatmalarının gerekli olduğunu düşünüyor.

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Díez ayrıca, bir sportif fırsatın peşinden gitmek için çevresinden, arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaşan bir çocuğun yaşadığı psikolojik zorluktan da bahsetti.

Böyle bir ayrılığı deneyimlemenin ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor: "Babası burada kalacak, arkadaşlarını bir daha göremeyecek, kendisi ise oraya antrenmana gidecekti."

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Şunu da itiraf ediyor: "Bu, 7 yaşındaki bir çocuk için son derece acımasız bir durum." Díez, genç yeteneklere sunulan fırsatların arkasında kişisel ve ailevi fedakârlıkların da bulunduğunun altını çiziyor.

Bu bağlamda eski koordinatör, bu yolculuk boyunca üstlendiği role duyduğu takdirin bir ifadesi olarak Sheila'yı büyük bir övgüyle andı ve şöyle dedi: "Çocuklar bu denli özel olduğunda, onlara eşlik eden birinin olması önemlidir ve bu durumda Sheila, ondan on puanı hak ediyor."

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Inocente Díez, bu sözlerle Lamine Yamal'ın kariyerinin ilk adımlarında ailevi çevrenin önemini vurguluyor ve Barcelona'da bir yıldız olma yolunun, her şeyden önce, oğlunun hayalini gerçekleştirmesine destek olmak için zor kararlar almak zorunda kalan bir anneye tanıklık ettiğini hatırlatıyor.