Dünya Kupası finalinin galibi Ferran Torres, önümüzdeki hafta Barcelona yönetimiyle geleceğini netleştirmek için yapacağı merakla beklenen görüşmeyi beklerken yaz tatilinin tadını İbiza adasında çıkarmaya devam ediyor.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre Torres, geçtiğimiz salı günü Katalan kulübünden 5 takım arkadaşıyla birlikte geldikten sonra İbiza'ya gitmeden önce Barcelona'da birkaç saat geçirdi.

Torres, İbiza'da büyük ilgi görüyor; İspanya Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Marcos Llorente ile birlikte bulunurken taraftarlar onunla fotoğraf çektirmek ve imzasını almak için yarışıyor.

Durum yalnızca Llorente'nin ona eşlik etmesiyle sınırlı kalmadı; gazeteci Javi Hoyos'un Instagram hesabından paylaştığına göre Ferran, dün çarşamba günü İbiza şehrindeki Lío kulübünde Barça'daki takım arkadaşı Lamine Yamal ile de bir araya geldi ve ikisi Dünya Kupası'ndaki başarıları nedeniyle onurlandırıldı.

Aynı zamanda, özellikle Barcelona ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalması nedeniyle Ferran Torres'in piyasa değeri büyük ölçüde yükseldi.

Oyuncu, Paris Saint-Germain'in ciddi ilgisini çekiyor; teknik direktör Luis Enrique, sportif projesini anlatmak için kendisiyle doğrudan temasa geçti. Ayrıca Atletico Madrid de durumunu yakından takip ediyor.

Buna karşılık Barcelona, oyuncunun sözleşmesini yenilemek istiyor; önümüzdeki hafta Ferran ile Katalan kulübünün yönetimi arasında, oyuncunun geleceğine dair niyetlerini öğrenmek amacıyla belirleyici bir görüşme yapılması bekleniyor.