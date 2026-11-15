İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının kapanışında, bu pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda oynanacak İngiltere maçı için İspanya'nın ilk 11'ini açıkladı.

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İspanya Millî Takımı, tam puanla (15 puan) Üçüncü Grup'un lideri konumunda yer alırken, ikinci sıradaki İngiltere'ye 3 puan fark atmış durumda.

İspanya'nın teknik direktörü, geçen hafta Çekya maçında hazır olmaması nedeniyle yer almayan yıldızı Lamine Yamal'ı, bugünkü karşılaşmanın ilk 11'inde sahaya sürdü.

İspanya Millî Takımı'nın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Unai Simon

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Savunma: Marc Pubill, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

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Orta saha: Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Mikel Merino

Hücum: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

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Buna karşılık İngiltere Millî Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, İspanya karşısında "Üç Aslan"ın ilk 11'ini açıkladı.

Tuchel, İspanya'yı mağlup etmek ve grup liderliğini kapmak için İngiltere'nin hücum hattında en vurucu kadrosuyla sahaya çıktı.

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İngiltere Millî Takımı'nın ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: James Trafford

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Savunma: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Ben White, Lewis Hall

Orta saha: Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice

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Hücum: Anthony Gordon, Morgan Rogers, Harry Kane