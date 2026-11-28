Barcelona, Deportivo La Coruña karşılaşması öncesinde önemli bir moral buldu. Başta Lamine Yamal olmak üzere öne çıkan bazı oyuncular kadroya geri dönerken Rodrigo Hernández ve Andreas Christensen de takıma dahil edildi. Kadroda B takımından yeni bir yüzün yer alması sürpriz olurken takımı etkileyen bazı eksikler de devam ediyor.

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Hansi Flick, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Rodrigo Hernández ve Christensen'in, Deportivo La Coruña ile oynanacak karşılaşma için Riazor Stadı'na gidecek kafilede yer alacağını doğruladı. Teknik adam ayrıca Barcelona Atlètic'in orta saha oyuncusu Orian Goren'i de kadroya kattığını açıkladı. Goren, A takımda forma şansı bulan yeni yüzlerden biri olacak.

Goren'in kadroya alınması, Alex Campos'un bu hafta Bakü'de ilk kez forma giymesinin ardından geldi. Flick, eksikleri gidermek ve genç yeteneklere A takımda yer alma fırsatı vermek için B takımından oyunculara başvurmayı sürdürüyor. Teknik adam, önümüzdeki maçlar için kullanılabilir oyuncu listesinde değişiklik yapmasını zorunlu kılan koşullar altında bu yola gidiyor.

Öte yandan Barcelona, ayak bileği sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Sabah maçını kaçıran Lamine Yamal'a yeniden kavuşuyor. Kadroya dönen genç oyuncu, merakla beklenen mücadelede teknik ekibin emrinde olacak. Bu durum, Flick'e hücum hattında ek bir seçenek sunuyor.

Bu takviyelere rağmen Barcelona karşılaşmaya tam kadro çıkamayacak. Bakü'deki maçı ayak bileğinde burkulma yaşadığı için tamamlayamayan Alejandro Balde'nin forma giyemeyeceği kesinleşti. Flick'in önümüzdeki iki maçta hesaba katmadığı Marc Bernal da sakatlığı nedeniyle, Fermín ise cezası yüzünden kadroda yer almıyor.

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Barcelona'nın Deportivo La Coruña maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: Joan García, Cancelo, Brian Fariñas, Cubarsí, Gavi, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Szczęsny, Ademi, Christensen, Rodrigo, Gordon, Gerard Martín, Olmo, De Jong, Koundé, Eric, Livaković, Orian Goren ve Alex Campos. Kadro, A takım oyuncularıyla Barcelona Atlètic'ten yükselen yetenekleri bir araya getiriyor.