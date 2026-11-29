Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, LaLiga'nın 14. haftasında bugün, pazar günü Riazor Stadı'nda oynanacak Deportivo La Coruña maçı için ilk 11'ini açıkladı.

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Flick'in maç için yaptığı tercihlerin öne çıkan detayı Lamine Yamal'ın dönüşü oldu. Genç oyuncu, sağ ayak bileğinde hissettiği rahatsızlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Sabah maçında forma giyememiş, ardından yeniden hazır hale gelerek Alman teknik adamın planlarına geri dönmüştü.

Barcelona'nın bugünkü maçtaki ilk 11'i şu şekilde:

Kale: Joan Garcia.

Savunma: Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, João Cancelo.

Orta saha: Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo.

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Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

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Son Avrupa maçında forma giyemeyen Yamal, ilk 11'de yer alarak Katalan ekibinin sağ kanadındaki görevine geri dönüyor. Flick de çalımları, kilit pasları ve rakip savunma karşısında Barcelona'ya ek çözümler sunan hücum hareketleriyle farkı yaratabilecek yeteneğine güveniyor.

Oyuncunun dönüşü Barcelona için büyük önem taşıyor. Teknik ekip, ayak bileğinde bir miktar rahatsızlık hisseden Yamal'ı geçen maçta riske atmamaya özen göstermişti. Genç yıldız, sorunu atlatarak yeniden forma giyebilecek duruma geldi.

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Barcelona'nın maç kadrosunda geri dönen birkaç isim de yer aldı. Bunların başında sağlık onayı alan orta saha oyuncusu Rodri Hernandez ile savunma oyuncusu Andreas Christensen geliyor, ancak ikili maça yedek kulübesinde başlayacak. Fransız savunmacı Jules Kounde ve genç orta saha oyuncusu Gavi de kadroda bulunuyor.

Yedek kulübesinde ayrıca Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Alex Campos, Brian Fariñas, Orian Goren, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus da yer alıyor.

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Öte yandan Barcelona, bugünkü maçta cezalı Fermin Lopez ile sakatlıkları bulunan Alejandro Balde, Marc Bernal, Xavi Espart ve Roony Bardghji'den yoksun.

Katalan ekibi, LaLiga'daki liderliğini sağlamlaştırmak için üç puan hedefiyle sahaya çıkıyor. Real Madrid'in Deportivo Alaves'e 2-1 yenilerek puan kaybetmesi, Riazor'dan galibiyetle dönmesi halinde Barcelona'ya en yakın rakibiyle arasındaki farkı açma fırsatı sunuyor.

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Bu karşılaşma, Barcelona'nın sekiz yıl aradan sonra Riazor'a yaptığı ilk ziyaret olacak. Maç, 29 Kasım'a denk gelen kulübün 127. kuruluş yıl dönümüyle aynı güne rastladığı için Blaugrana taraftarları açısından ayrı bir anlam da taşıyor.