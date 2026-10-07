Milyonların nefesini kesen tarihi bir anda, Arjantin'in üzerine bir sessizlik çökerken ve yeryüzünün dört bir yanında hüznün ürpertisi dolaşırken, Leo Messi 39 yaşında, Arjantin Milli Takımı ile sürdürdüğü şanlı uluslararası kariyerine son vermeye karar verdi.

Bu şüphesiz, en fanatik taraftarları bile "televizyonu sonsuza dek kapatmayı" ve yuvarlak tanrıçayı takip etmeyi bırakmayı düşünmeye itebilecek bir şok. Ancak bu gerçekten son mu? Yoksa futbol, nasıl büyük olurlarsa olsunlar ayrılanlara rağmen dönmekten asla vazgeçmediğini her zaman kanıtlayan çelik gibi bir hafızaya mı sahip?

Bu bağlamda, İspanyol "AS" gazetesi, futbol tarihini dâhilerin ayrılışı üzerinden ele aldığı uzun bir rapor yayımlayarak "güneşin her zaman yeniden doğduğunu" ve trajedi ilk anlarında ne kadar karmaşık görünürse görünsün oyunun doğurgan olduğunu vurguladı.

Dünya devlerin ayrılığını nasıl atlattı?

İspanyol gazetesi, tarih boyunca oyunun büyüklerinin geçmişteki ayrılık krizlerine ışık tutarak şu dersleri çıkardı:

Büyük Barcelona dersi (Messi ve Yamal): Gazete, Messi'nin 2021'de gözyaşları içinde Barça'dan ayrılışının yankı uyandıran şokunu örnek gösterdi. 10 numaralı formayı Ansu Fati'ye giydirmek için pek çok girişimde bulunulmasına rağmen, mucizenin yani Lamine Yamal'ın ortaya çıkması için yalnızca iki yıl yeterli oldu. Yamal, Katalan kulübüne gülümsemeyi geri getirdi ve taraftarlara nostalji kâbusunu silen nadir bir keyif yaşattı.





Pelé sonrası Brezilya (1971): "Kral" Pelé, 3 Dünya Kupası kupasının ardından samba tahtından inince, Brezilya'nın bittiği inancı hâkim oldu. Kıtasal kupanın 24 yıl boyunca yokluğuna rağmen, gazete kaynaklarına dayanarak Brezilya sokaklarının yetim acısını yaşamadığını aktarıyor; aksine Rivelino, Zico ve Sócrates gibi olağanüstü isimler hemen ortaya çıktı ve 82 kuşağında, kimilerine göre estetik açıdan 70 kuşağının bizzat kendisini aşan gösterişli bir futbol sergilediler.

Di Stéfano sonrası İspanya (1962): "Don Alfredo", sakatlık talihsizlikleri nedeniyle herhangi bir Dünya Kupası'na katılamadan İspanya Milli Takımı'ndan ayrıldı. İsminin görkemine rağmen İspanya kayda değer herhangi bir acı yaşamadı; aksine yalnızca birkaç ay sonra Bernabéu zemininde 1964 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kupasını kaldırmayı başardı.

Cruyff sonrası Hollanda (1977): Cruyff, ailesini hedef alan korkunç bir silahlı soygun olayının ardından beklenmedik bir şekilde emekliliğini açıkladı. Şiddetli sarsıntıya rağmen Hollanda, Krol ve Rensenbrink kuşağı sayesinde hızla uyum sağlayıp 1978 Dünya Kupası finaline ulaşmayı başardı; ardından van Basten ve Gullit'in altın kuşağı gelerek ülkeyi Euro 88'de şampiyonluğa taşıdı.

Maradona'nın tek düğümü (1994): Gazeteye göre, tarihte iyileşmeye direnen bir hüzün bırakan tek vaka, Diego Maradona'nın 94 Dünya Kupası'nda doping krizi nedeniyle zorunlu ayrılışıydı. Arjantin, Ortega ve Riquelme gibi isimler arasında gerçek bir yetimlik ve bocalama yaşadı ve bu şoktan ancak Messi'nin bizzat ortaya çıkıp Katar 2022'de tacı giymesiyle uyandı.

Son perdenin keyfini çıkarın!

"AS", raporunu Messi'nin milli takımdan Maradona'nın feci ayrılış dramından uzak biçimde, Nadal ve Federer tarzında başı dik, taç giymiş ve mağrur bir şampiyon olarak ayrıldığını vurgulayarak sonlandırıyor.

Daha da önemlisi, mum tamamen sönmedi; Messi, Miami ile sahalarda devam ediyor ve tarih bize Pelé'nin uluslararası emekliliğinin ardından 8 yıl, Di Stéfano'nun 4 yıl, Cruyff'un ise 7 yıl oynamaya devam ettiğini öğretiyor. Şimdi yapılması gereken ağlamak değil, Pire'nin yeşil dikdörtgen üzerinde kalan her saniyesinin keyfini çıkarmaktır.